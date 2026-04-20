To najbardziej radioaktywne zamieszkane miejsce na świecie. Zaskakujące, jak żyją tam ludzie

Naturalne promieniowanie na świecie. Od czego zależy?

Promieniowanie to zjawisko całkowicie naturalne, z którym stykamy się każdego dnia, choć najczęściej go nie zauważamy. Każdy z nas stale przyjmuje niewielkie dawki promieniowania jonizującego, które w standardowych warunkach są całkowicie niegroźne dla organizmu. Jego natężenie może się jednak mocno wahać w zależności od regionu globu. Wpływają na to czynniki takie jak wysokość nad poziomem morza, budowa geologiczna terenu czy występowanie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych (np. radu, toru czy uranu). Zazwyczaj wartości te nie przekraczają bezpiecznych norm, ale są na Ziemi miejsca, gdzie promieniowanie wielokrotnie przewyższa światową średnią.

Miasto Ramsar w Iranie to najbardziej radioaktywne miejsce. Zdumiewające liczby

Irańskie miasto Ramsar, położone na północy kraju nad Morzem Kaspijskim, to znany kurort słynący z malowniczych widoków i gorących źródeł. Ten region skrywa jednak coś znacznie bardziej intrygującego – w niektórych dzielnicach, takich jak Talesh Mahalleh, odnotowuje się ekstremalnie wysoki poziom naturalnego promieniowania.

Podczas gdy światowa średnia to zaledwie 2-3 milisiwerty (mSv) rocznie.

Na obszarach o podwyższonym tle w Ramsar wskaźniki te oscylują wokół 10 mSv na rok.

W niektórych budynkach mieszkalnych rejestrowano wręcz niewyobrażalne wartości, przekraczające 100 mSv w skali roku.

Skąd tak wysoka radioaktywność w Ramsar? Znamy odpowiedź

Fascynujący jest fakt, że potężna radioaktywność w Ramsar nie ma nic wspólnego z działalnością człowieka ani żadną katastrofą przemysłową. Jej przyczyny są w pełni naturalne:

Gorące źródła wynoszą na powierzchnię ziemi rad (Ra-226).

Miejscowy surowiec budowlany, czyli trawertyn, kryje w sobie pierwiastki promieniotwórcze.

Powietrze nasycone jest radonem, co jeszcze bardziej podbija przyjmowane dawki promieniowania.

Bezpieczna dawka promieniowania. Co mówią specjaliści?

W naukowym ujęciu nie istnieje coś takiego jak całkowicie "bezpieczna" dawka promieniowania. Zakłada się, że każda, nawet najmniejsza dawka niesie ze sobą minimalne ryzyko, jednak przy niskich wartościach jest ono marginalne. Istotą problemu nie jest zatem sam fakt występowania promieniowania, ale wielkość dawki i czas naszej ekspozycji na nią.

Przykładowe poziomy promieniowania: