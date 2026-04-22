Niepokojące zachowanie w tramwaju. Chodziło o matkę z dzieckiem. Zdecydowana reakcja motorniczej

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 20 kwietnia w Gdańsku

Tramwaj linii 8 został zatrzymany po zgłoszeniu pasażerki

Kobieta podróżowała z małym dzieckiem

Była pod wpływem alkoholu – miała 1,8 promila

Motornicza natychmiast wezwała służby

Dzięki reakcji zapewniono bezpieczeństwo dziecka

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 kwietnia, w jednym z tramwajów linii 8 w Gdańsku. W trakcie przejazdu jedna z pasażerek zwróciła uwagę na niepokojącą sytuację i poinformowała o niej motorniczą. Chodziło o kobietę podróżującą z małym dzieckiem. Jej zachowanie wzbudziło poważne obawy współpasażerów.

Motornicza Beata nie zignorowała sygnału. Natychmiast zatrzymała tramwaj, sprawdziła, co się dzieje, a następnie wezwała odpowiednie służby. Szybka reakcja okazała się kluczowa.

Czytaj też: Przyszła na przesłuchanie w blond peruce. Ta kreacja aktorska jej nie uratowała [ZDJĘCIA]

Na miejscu ustalono, że kobieta była pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 1,8 promila. Dzięki natychmiastowemu działaniu udało się zadbać o bezpieczeństwo dziecka. - To przykład, jak ważna jest uważność i odpowiedzialność – zarówno ze strony naszych pracowników, jak i pasażerów. Dziękujemy za tę postawę - napisali w internecie przedstawiciele firmy Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Jak informuje Fakt.pl, kobieta trafiła do pogotowia socjalnego, a dziecko pod opiekę taty.

Czytaj też: Poznała w internecie o 20 lat młodszego mężczyznę. Na spotkaniu horror. Związał jej ręce i nogi

Nowe tramwaje w Szczecinie