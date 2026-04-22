Niepokojące zachowanie w tramwaju. Chodziło o matkę z dzieckiem. Zdecydowana reakcja motorniczej

Jacek Chlewicki
2026-04-22 9:06

Z pozoru był to zwykły, spokojny przejazd tramwajem przez Gdańsk. Nic nie zapowiadało, że w pewnym momencie sytuacja stanie się niepokojąca i wymusi natychmiastową reakcję. Czujność jednej z pasażerek oraz szybka decyzja motorniczej być może pozwoliły uniknąć nieszczęścia.

  • Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 20 kwietnia w Gdańsku
  • Tramwaj linii 8 został zatrzymany po zgłoszeniu pasażerki
  • Kobieta podróżowała z małym dzieckiem
  • Była pod wpływem alkoholu – miała 1,8 promila
  • Motornicza natychmiast wezwała służby
  • Dzięki reakcji zapewniono bezpieczeństwo dziecka

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 kwietnia, w jednym z tramwajów linii 8 w Gdańsku. W trakcie przejazdu jedna z pasażerek zwróciła uwagę na niepokojącą sytuację i poinformowała o niej motorniczą. Chodziło o kobietę podróżującą z małym dzieckiem. Jej zachowanie wzbudziło poważne obawy współpasażerów.

Motornicza Beata nie zignorowała sygnału. Natychmiast zatrzymała tramwaj, sprawdziła, co się dzieje, a następnie wezwała odpowiednie służby. Szybka reakcja okazała się kluczowa.

Na miejscu ustalono, że kobieta była pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 1,8 promila. Dzięki natychmiastowemu działaniu udało się zadbać o bezpieczeństwo dziecka. - To przykład, jak ważna jest uważność i odpowiedzialność – zarówno ze strony naszych pracowników, jak i pasażerów. Dziękujemy za tę postawę - napisali w internecie przedstawiciele firmy Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Jak informuje Fakt.pl, kobieta trafiła do pogotowia socjalnego, a dziecko pod opiekę taty.

Sonda
Widzisz, że dzieckiem opiekuje się pijany rodzic. Co robisz?
