Limit poprawek i kursy z terminem ważności. Szykują się wielkie zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Limit poprawek na prawo jazdy. Nowe plany ministerstwa

Jak podaje portal rp.pl, Ministerstwo Infrastruktury analizuje gruntowną przebudowę systemu egzaminowania przyszłych kierowców. Z doniesień medialnych wynika, że w Polsce może zostać wprowadzona rygorystyczna zasada blokująca możliwość przystąpienia do egzaminu po trzech nieudanych próbach. Wielu kursantów zadaje sobie pytanie, czy wyczerpanie tego limitu bezpowrotnie przekreśli ich szanse na zdobycie dokumentu.

Obowiązkowe lekcje po oblanych egzaminach w WORD

Osoba, która trzykrotnie nie poradzi sobie na teście państwowym, będzie musiała przymusowo wrócić do ośrodka szkolenia kierowców. Tam czeka ją obowiązek odbycia pakietu dodatkowych jazd doszkalających pod okiem instruktora. Dopiero pomyślne zaliczenie wewnętrznego sprawdzianu umiejętności na nowo otworzy drogę do kolejnego podejścia w państwowej placówce. To jednak nie wszystkie modyfikacje, nad którymi pochylają się urzędnicy.

Ważność kursu na prawo jazdy. Przepisy mogą ulec zmianie

Rewolucja może dotknąć również samego terminu przydatności ukończonego szkolenia. Obecnie przepisy są bardzo łagodne, a raz uzyskane prawo do zdawania w WORD nie wygasa z biegiem lat. Resort poważnie rozważa narzucenie ścisłych ram czasowych, ustalając ważność kursu na przykład na 12 miesięcy. Po upływie tego okresu kandydat byłby zmuszony do zaktualizowania swojej wiedzy lub nawet ponownego przejścia całej procedury szkoleniowej.

Jak obecnie wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii B?

Na ten moment ścieżka do uzyskania uprawnień kategorii B opiera się na stabilnych i dobrze znanych regułach. Zanim kursant w ogóle pomyśli o państwowym egzaminie, musi sfinalizować edukację w wybranym OSK. Standardowy proces nauki dzieli się na dwa główne etapy:

zajęcia teoretyczne – trwające minimum 30 godzin lekcyjnych,

zajęcia praktyczne – obejmujące co najmniej 30 godzin jazdy z uprawnionym szkoleniowcem.

Finałem edukacji w prywatnej szkole jazdy jest egzamin wewnętrzny, który stanowi przepustkę do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Właśnie tam przyszły kierowca musi najpierw wykazać się znajomością przepisów na teście teoretycznym, a w przypadku sukcesu – udowodnić swoje umiejętności podczas jazdy po placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.