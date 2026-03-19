Ponad 1200 osób straciło już prawo jazdy. Nowe przepisy dają o sobie znać

Jakie zmiany w przepisach ruchu drogowego 2026?

Od 3 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy na polskich drogach. Co dokładnie się zmieniło? Teraz policjant może zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące osobie, która przekroczyła prędkość o 50 km na godzinę nie tylko w obszarze zabudowanym, ale również poza nim. Mowa konkretnie o drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

Policja konfiskuje prawa jazdy

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów od marca 2026 roku prawo jazdy za nadmierną prędkość straciło już mnóstwo osób. Jak poinformował Interię Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, tylko w marcu dokument musiał zostać zabrany aż 1202 osobom, które poza obszarem zabudowanym przekroczyły prędkość o 50 km/h. Dodatkowo tak samo ukarano kolejne 509 osób, które identyczne wykroczenie popełniły w obszarze zabudowanym. Widać więc, że nowe przepisy działają, a kierowcy, którzy lubią przycisnąć pedał gazu muszą przyzwyczaić się do nowych zasad.

Fotoradary grozy w Polsce. Te "strzelają" co chwilę

Taryfikator mandatów 2026

W 2026 roku w Polsce nadal obowiązuje zaostrzony taryfikator mandatów wprowadzony w ostatnich latach. Obowiązują jednak te same stawki co rok wcześniej, a kary wynoszą:

do 10 km/h – 50 zł

11-15 km/h – 100 zł

16-20 km/h – 200 zł

21-25 km/h – 300 zł

26-30 km/h – 400 zł

31-40 km/h – 800 zł

41-50 km/h – 1000 zł

51-60 km/h – 1500 zł

61-70 km/h – 2000 zł

ponad 70 km/h – 2500 zł.

Prawo jazdy na nowych zasadach

Co ciekawe, od 3 marca wprowadzono także nowe zasady, które pozwalają jeszcze szybciej uzyskać prawo jazdy młodym osobom. Od teraz młodzi kierowcy będą mogli uzyskać prawo jazdy kat. B już od 17. roku życia, ale pod warunkiem jazdy pod okiem doświadczonego kierowcy. Rozpoczęcie nauki do uzyskania prawa jazdy będzie można natomiast rozpocząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy.