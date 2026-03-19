Ponad 1200 osób straciło już prawo jazdy. Nowe przepisy dają o sobie znać

Anastazja Lisowska
2026-03-19 9:28

Nowe przepisy drogowe obowiązują od 3 marca 2026 roku. Niestety nadal wielu kierowców nie ma o nich pojęcia lub po prostu nie potrafi się do nich przyzwyczaić. Statystyki mówią bowiem same za siebie. Tylko w pierwszej połowie marca prawo jazdy straciło ponad 1200 osób.

Kontrola prędkości

Autor: KMP w Gorzowie Wielkopolskim/ Materiały prasowe Kontrola Prędkości
Jakie zmiany w przepisach ruchu drogowego 2026?

Od 3 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy na polskich drogach. Co dokładnie się zmieniło? Teraz policjant może zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące osobie, która przekroczyła prędkość o 50 km na godzinę nie tylko w obszarze zabudowanym, ale również poza nim. Mowa konkretnie o drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

Policja konfiskuje prawa jazdy

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów od marca 2026 roku prawo jazdy za nadmierną prędkość straciło już mnóstwo osób. Jak poinformował Interię Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, tylko w marcu dokument musiał zostać zabrany aż 1202 osobom, które poza obszarem zabudowanym przekroczyły prędkość o 50 km/h. Dodatkowo tak samo ukarano kolejne 509 osób, które identyczne wykroczenie popełniły w obszarze zabudowanym. Widać więc, że nowe przepisy działają, a kierowcy, którzy lubią przycisnąć pedał gazu muszą przyzwyczaić się do nowych zasad.

Taryfikator mandatów 2026

W 2026 roku w Polsce nadal obowiązuje zaostrzony taryfikator mandatów wprowadzony w ostatnich latach. Obowiązują jednak te same stawki co rok wcześniej, a kary wynoszą:

  • do 10 km/h – 50 zł
  • 11-15 km/h – 100 zł
  • 16-20 km/h – 200 zł
  • 21-25 km/h – 300 zł
  • 26-30 km/h – 400 zł
  • 31-40 km/h – 800 zł
  • 41-50 km/h – 1000 zł
  • 51-60 km/h – 1500 zł
  • 61-70 km/h – 2000 zł
  • ponad 70 km/h – 2500 zł.

Prawo jazdy na nowych zasadach

Co ciekawe, od 3 marca wprowadzono także nowe zasady, które pozwalają jeszcze szybciej uzyskać prawo jazdy młodym osobom. Od teraz młodzi kierowcy będą mogli uzyskać prawo jazdy kat. B już od 17. roku życia, ale pod warunkiem jazdy pod okiem doświadczonego kierowcy. Rozpoczęcie nauki do uzyskania prawa jazdy będzie można natomiast rozpocząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

