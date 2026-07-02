Wielki pożar szpitala, są dwie ofiary! Dziesiątki rannych

Pożar szpitala w Niemczech. Nie żyją dwie osoby, rannych jest co najmniej 34

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 34 zostały ranne w pożarze szpitala w Ludwigslust w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie. Jak podaje niemiecki portal NDR, ogień wybuchł w czwartek nad ranem w jednym z pokoi pacjentów. Płomienie szybko rozprzestrzeniły się na dach budynku radiologii. Alarm został ogłoszony około godziny 4.30. Do szpitala natychmiast skierowano straż pożarną z całej okolicy. Na miejscu rozpoczęła się duża akcja ratunkowa. Według informacji przekazanych przez NDR ofiarami śmiertelnymi są dwaj pacjenci. Co najmniej 34 osoby odniosły obrażenia. Dokładny stan poszkodowanych nie został na razie podany.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Gdy wybuchł pożar, w szpitalu było 82 pacjentów

Po wybuchu pożaru rozpoczęto ewakuację całego szpitala. Wszyscy musieli opuścić nie tylko główny budynek, ale i te sąsiednie. Pacjentów przewożono na łóżkach i wózkach inwalidzkich w bezpieczne miejsce na terenie szpitala. Przez pewien czas nie działał szpitalny oddział ratunkowy. Strażakom udało się opanować pożar, ale ich akcja trwała jeszcze przez wiele godzin. Płomienie zostały ugaszone, ale ratownicy sprawdzali, czy nie ma ukrytych zarzewi na dachu.

Dużym problemem był gęsty dym unoszący się nad okolicą. Jak informuje NDR, mieszkańców poproszono o zamknięcie okien i drzwi oraz pozostanie w domach do czasu poprawy sytuacji. Przed szpitalem zgromadziły się rodziny pacjentów, które czekały na informacje o swoich bliskich. Dla nich uruchomiono specjalną infolinię. Według dziennika „Bild”, w chwili wybuchu pożaru w budynku było 82 pacjentów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Śledczy będą ustalać, dlaczego ogień pojawił się w pokoju pacjenta i w jaki sposób tak szybko objął dach budynku radiologii. Policja i straż pożarna zapowiadają szczegółowe dochodzenie w tej sprawie.

Sonda Wiesz co robić w przypadku pożaru? Tak Nie

In einem Krankenhaus in Ludwigslust brach im Dachstuhl ein Feuer aus, die Klinik wurde evakuiert. Zwei Patienten kamen ums Leben, mindestens 34 wurden verletzt. https://t.co/yUjbRNDufp— DIE ZEIT (@zeitonline) July 2, 2026