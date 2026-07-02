Potężny atak Rosji na Kijów. Płoną wysokie bloki

Rosja zaatakowała Kijów. Nie żyje co najmniej 9 osób, rannych jest 34

Co najmniej 9 osób zginęło, a 34 zostały ranne w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów - podaje dziś, 2 lipca rano Kyiv Post. Rosjanie użyli dronów i rakiet balistycznych. Uderzenia uszkodziły budynki mieszkalne, szpital i inną infrastrukturę cywilną. Alarm rozpoczął się jeszcze w środę późnym wieczorem. Najpierw nad miasto nadleciały rosyjskie drony. Niedługo później ukraińskie siły powietrzne ostrzegły przed rakietami balistycznymi lecącymi w stronę Kijowa. W mieście słychać było liczne wybuchy, a obrona przeciwlotnicza próbowała zestrzelić nadlatujące cele. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że stolica znalazła się pod zmasowanym atakiem z użyciem dronów i rakiet. Mieszkańców wezwano do pozostania w schronach, ponieważ nalot przebiegał w kilku falach.

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Uszkodzony dziewięciopiętrowy blok mieszkalny. Według władz pod gruzami mogą znajdować się ludzie

Największe zniszczenia odnotowano w kilku dzielnicach miasta. W dzielnicy Szewczenkowskiej częściowo zniszczony został budynek placówki medycznej. Wśród rannych jest pięciu pracowników służby zdrowia, w tym ratownik, którego stan określono jako bardzo ciężki. Po upadku odłamków zapaliło się również targowisko. W dzielnicy Desniańskiej uszkodzony został dziewięciopiętrowy blok mieszkalny. Według władz pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Z kolei w dzielnicy Darnyckiej odłamki wywołały pożar i częściowo zniszczyły pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Pożar wybuchł także w jednym z wieżowców w dzielnicy Hołosijiwskiej.

Służby ratunkowe przez całą noc pracowały w miejscach uderzeń. Strażacy gasili pożary, a ratownicy przeszukiwali gruzy w poszukiwaniu osób uwięzionych pod zawalonymi konstrukcjami. Według władz uszkodzenia odnotowano w 28 miejscach na terenie Kijowa. W większości były to budynki mieszkalne i obiekty cywilne. Atak nastąpił zaledwie kilka godzin po ostrzeżeniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Podczas wizyty w Irlandii powiedział, że ukraiński wywiad wykrył przygotowania Rosji do kolejnego dużego uderzenia na Ukrainę. Skala zniszczeń nadal jest ustalana. Władze nie wykluczają, że liczba ofiar śmiertelnych i rannych może jeszcze wzrosnąć, ponieważ akcje ratunkowe wciąż trwają.

Zmasowany atak sprawił, że polskie lotnictwo, jak często bywa w takich przypadkach, zostało postawione w stan gotowości. Poinformowało o tym w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Na szczęście polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, samoloty wróciły już do baz.

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A Russian overnight drone and missile barrage killed at least eight people and injured 34 in Kyiv, damaging residential buildings, a medical facility and a market across several districts of the capital.https://t.co/snfMiwM1qv pic.twitter.com/YVXup1XyVZ— KyivPost (@KyivPost) July 2, 2026

Russians targeting residential buildings in Kyiv at this hour. pic.twitter.com/CJXLEh4j72— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 1, 2026

BREAKING: Kyiv Mayor: Partial destruction of a medical facility in the Shevchenko district of the city.5 medical workers were injured in the Shevchenko district due to the attack. pic.twitter.com/R0EYVO4ZsH— World Source News (@Worldsource24) July 1, 2026

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