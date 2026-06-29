Putin zaczął mówić o wojnie. Nie pozostawił złudzeń

Putin nie ustępuje. Zapowiada dalszą walkę o zajęcie czterech regionów Ukrainy

Władimir Putin nie zamierza kończyć wojny na Ukrainie i zapowiada, że będzie kontynuować działania wojenne do czasu osiągnięcia swoich celów. W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej powiedział, że Moskwa nie zamierza rezygnować z planu całkowitego zajęcia czterech ukraińskich regionów, które Rosja uznaje za swoje. Jak podaje Reuters, Putin odrzucił także nową propozycję Ukrainy dotyczącą wzajemnego wstrzymania ataków dalekiego zasięgu. Według rosyjskiego przywódcy taki krok nie przybliżyłby zakończenia wojny. „Jasne jest, dlaczego wysuwa się tę propozycję, ponieważ nasze kontrataki w głąb terytorium Ukrainy są znacznie silniejsze, mają większy wpływ i, szczerze mówiąc, są bardziej destrukcyjne” – powiedział Putin.

Rosyjski prezydent stwierdził również, że ukraińskie uderzenia na cele w Rosji miały odwrócić uwagę rosyjskiej armii od głównych działań na froncie. „Miały na celu odwrócenie naszej uwagi i sił od realizacji głównych celów – całkowitego wyzwolenia Donbasu i Noworosji” – powiedział. Określenia „Noworosja” użył w odniesieniu do okupowanych przez Rosję części obwodów zaporoskiego i chersońskiego.

Rosja ogłosiła aneksję obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego jesienią 2022 roku, choć do dziś nie kontroluje ich w całości

Putin od dawna powtarza, że Ukraina musi wycofać swoje wojska z obwodu donieckiego. Kreml uznaje to za jeden z podstawowych warunków ewentualnego porozumienia pokojowego. Rosja ogłosiła aneksję obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego jesienią 2022 roku, choć do dziś nie kontroluje ich w całości. W wywiadzie Putin odniósł się także do sytuacji wewnątrz Rosji. Zapowiedział, że kraj musi wzmocnić obronę powietrzną wobec coraz częstszych ukraińskich ataków dronów. Wcześniej podczas spotkania na Kremlu przyznał, że uderzenia na infrastrukturę wywołały niedobory paliwa w kilku regionach Rosji.

Rosyjski przywódca poinformował też, że Moskwa liczy na wznowienie rozmów dyplomatycznych z udziałem Stanów Zjednoczonych. Według niego po zakończeniu konfliktu między Izraelem a Iranem do Rosji mają ponownie przyjechać amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner. Putin odniósł się także do ubiegłorocznych rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Alasce. Potwierdził, że omawiano możliwe sposoby zakończenia wojny, ale nie podpisano żadnych dokumentów. „Nikt niczego nie podpisał, ale rozmawialiśmy o pewnych możliwościach zakończenia konfliktu na Ukrainie” – powiedział rosyjski prezydent.

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Putin: Ukraine asks to stop deep strikes from both sides. They do it because our strikes are much deadlier.Also, Ukraine asked to limit fighting to only four territories — Kharkiv, LPR, DPR, and Zaporizhzhia. They need to withdraw troops from other directions. pic.twitter.com/m0LjWPoKp9— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 28, 2026

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