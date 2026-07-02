Krwistoczerwone niebo nad Wenezuelą! Co się dzieje?

Niebo nad Wenezuelą zrobiło się czerwone. Ludzie mocno się wystraszyli, ale zjawisko da się wyjaśnić racjonalnie

We wtorkowy wieczór mieszkańcy Caracas z zapartym tchem obserwowali niebo, które niespodziewanie zabarwiło się na jaskrawe odcienie czerwieni i pomarańczu. Nagrania tego niecodziennego widoku szybko obiegły internet, wywołując powszechne przerażenie. Po niedawny, tragicznym trzęsieniu ziemi wiele osób uznało krwawą barwę nieba za zły omen, a w sieci zaroiło się od komentarzy o zbliżającym się Jezusie i znakach zwiastujących koniec świata. Tymczasem to spektakularne zjawisko świetlne ma wyjaśnienie naukowe i jest wynikiem rozpraszania światła słonecznego, połączonym z napływem pyłu znad Sahary. Te drobne cząsteczki działają jak filtr, przepuszczając tylko dłuższe fale świetlne, co daje efekt, który w krajach hiszpańskojęzycznych znany jest jako „candilazo”. Pomimo tego logicznego wytłumaczenia, wielu Wenezuelczyków nadal łączy ten niepokojący widok z niedawną tragedią.

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W zeszłą środę Wenezuelę nawiedziły dwa bardzo silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5

Zaledwie tydzień wcześniej Wenezuela doświadczyła jednego z największych kataklizmów w historii Ameryki Łacińskiej. Dwa kolejne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 uderzyły w kraj w zeszłym tygoniu. Najnowsze raporty donoszą o co najmniej 2295 ofiarach śmiertelnych i ponad 11 tysiącach rannych, a dziesiątki tysięcy ludzi wciąż uważa się za zaginionych. Służby ratownicze prowadzą nieprzerwane działania, starając się odnaleźć ocalałych pod gruzami, szczególnie w najbardziej poszkodowanym mieście La Guaira. Tamtejsze osiedla zostały niemal całkowicie zniszczone, poważne uszkodzenia dotknęły również stolicę.

The sky over Caracas, Venezuela, turned reddish at sunset this evening. pic.twitter.com/ATrSiXMGPE— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 1, 2026

🚨🇻🇪#BREAKING | NEWS ⚠️Update: Meanwhile in Venezuela The red skies observed in Caracas is atmospheric phenomenon known as “Candilazo” this occurs when sunlight scatters through the atmospheric particles like dust and moisture, intensify, red and orange hues during sunset.… pic.twitter.com/sWCWVXqi5p— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 1, 2026

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