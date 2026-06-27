Nowe ustalenia po ataku psów na 8-latkę. Policja ujawnia wstrząsające szczegóły

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-06-27 9:52

Policja przekazała nowe informacje dotyczące dramatycznego ataku dwóch psów na 8-letnią dziewczynkę w sosnowieckiej Dańdówce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zwierzęta były dobrze znane rodzinie i wcześniej nie wykazywały agresji.

Agresywny, jasnobrązowy pies leżący na ziemi z otwartym pyskiem, pokazujący ostre zęby i warczący, symbolizujący nieprzewidywalne zachowanie zwierząt po ataku na 8-latkę w Sosnowcu, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Pexels.com zdj. ilustracyjne

Do szokującego ataku doszło w piątkowy wieczór, 26 czerwca, na terenie jednej z firm w dzielnicy Dańdówka. Jak przekazuje policja mieszkaniec Sosnowca, jak co dzień, przyszedł z dwiema córkami w wieku 8 i 10 lat, by nakarmić dwa psy przebywające na posesji.

- Mężczyzna i jego dzieci od dawna znały te zwierzęta, które nigdy nie wykazywały wobec nich żadnych przejawów agresji

- informuje Komenda Miejska Policji w Sosnowcu. 

Niestety, tym razem stało się inaczej. W pewnym momencie psy rzuciły się na młodszą z dziewczynek. Policja potwierdza, że w wyniku ataku "dotkliwie pogryziona została 8-letnia dziewczynka".

W obronie córki natychmiast stanął ojciec. Jak relacjonują funkcjonariusze, mężczyzna zasłonił ją własnym ciałem.

- Obrażenia odniósł również ojciec dziecka, który bronił swojej córki przed agresywnymi zwierzętami. (...) Na zaistniałą sytuację zareagowali będący w pobliżu przypadkowi świadkowie, którzy odgonili zwierzęta

- przekazuje KMP w Sosnowcu. 

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Na pomoc rzucili się świadkowie, którym udało się odgonić agresywne zwierzęta. Niestety, 8-latka odniosła bardzo poważne obrażenia i została przewieziona do szpitala. Jej ojcu udzielono pomocy na miejscu. Starszej siostrze dziewczynki na szczęście nic się nie stało. Wezwany na miejsce lekarz weterynarii podjął decyzję o przewiezieniu psów do schroniska, gdzie przejdą obserwację. Policjanci z Sosnowca badają teraz przyczyny i dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia. 

- Pamiętajmy, że nawet pies, którego doskonale znamy i który do tej pory nie wykazywał objawów agresji, w określonych okolicznościach może zachować się nieprzewidywalnie i zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego też musimy zawsze kierować się zasadą ograniczonego zaufania

- przypomina sosnowiecka policja. 

Jak rozpoznać agresywnego psa? Policja przypomina zasady

Policjanci zwracają uwagę, że problem ataków zwierząt na dzieci i młodzież pozostaje ważnym wyzwaniem.

Według policji sygnałami ostrzegawczymi mogą być:

  • zjeżona sierść,
  • położone uszy,
  • sztywna postawa,
  • uniesiony ogon,
  • warczenie, szczekanie, pokazywanie zębów lub osaczanie człowieka.

Co zrobić w przypadku spotkania z agresywnym psem?

Policjanci przypominają kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • nie uciekać,
  • unikać patrzenia psu prosto w oczy,
  • nie okazywać strachu,
  • nie odwracać się do zwierzęcia plecami,
  • ustawić się bokiem, z lekko rozstawionymi nogami,
  • w razie zagrożenia przyjąć tzw. pozycję żółwia, chroniąc najbardziej narażone części ciała.

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