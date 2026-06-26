11-latek na hulajnodze wjechał prosto pod autobus. Policja pokazuje nagranie

Nagranie z wypadku w Gliwicach. 11-latek na hulajnodze wjechał przed autobus

Miesiąc temu na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji z udziałem autobusu i dziecka. Dopiero teraz policjanci pokazali zapis z kamer monitoringu, ukazujący dokładny przebieg wypadku. 11-letni chłopiec wjechał hulajnogą na przejście dla pieszych w najgorszym możliwym momencie, tuż pod zbliżający się autobus. Pojazdem komunikacji miejskiej kierował mężczyzna, który jechał z niewielką prędkością i zdążył zahamować. Tylko ten refleks sprawił, że całe zdarzenie zakończyło się dla 11-latka tylko otarciami.

Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z przepisami przejście dla pieszych jest przeznaczone wyłącznie dla pieszych. Osoba jadąca hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego nie może przez nie przejeżdżać. Przed wejściem na przejście musi zejść z pojazdu i przeprowadzić go na drugą stronę jezdni. Dodatkowo, dzieci między 13. a 18. rokiem życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną tylko wtedy, gdy mają kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia. Młodsze dzieci mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej jedynie w określonych sytuacjach i pod opieką dorosłych.

Przepisy określają także, gdzie można jeździć hulajnogą. W pierwszej kolejności należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa rowerowego. Jeśli ich nie ma, można jechać jezdnią z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Dopiero gdy na jezdni obowiązuje wyższy limit i nie ma drogi dla rowerów, można korzystać z chodnika, zachowując szczególną ostrożność i ustępując pierwszeństwa pieszym. Zabronione jest także przewożenie pasażerów, zwierząt i ładunków, holowanie innych pojazdów, czepianie się samochodów oraz jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dokumentacja dotycząca zdarzenia została przekazana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. To sąd rodzinny oceni okoliczności sprawy i podejmie decyzję w tej sprawie. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpiecznego poruszania się hulajnogami i przypominali im obowiązujące przepisy.

Sonda Czy na hulajnodze elektrycznej jeździsz w kasku? Tak, zawsze Czasami Nigdy nie zakładam kasku

22 maja na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do zdarzenia drogowego z udziałem autobusu komunikacji miejskiej oraz hulajnogi elektrycznej, którą poruszał się 11-letni chłopiec. Na szczęście dziecko nie odniosło poważnych obrażeń i doznało jedynie powierzchownych otarć.… pic.twitter.com/sLX29qdE5M— Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) June 25, 2026

Test wiedzy ze znaków drogowych. Widząc te tablice łatwo się pomylić! Pytanie 1 z 10 1. Zacznijmy od czegoś prostego. Co oznacza znak A-24? „rowerzyści” "zakaz jazdy na rowerze" "droga tylko dra rowerów" Następne pytanie