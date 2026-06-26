Ktoś wlał Domestos do basenu dla psów! Internauci są oburzeni: „Co trzeba mieć w głowie?”

Bulwersujące zdarzenie miało miejsce przy bloku nr 3 na Osiedlu Letnim w Ząbkowicach Śląskich. W czasie wysokich temperatur mieszkańcy postanowili zadbać o czworonogi i wystawili przed budynkiem niewielki basen z wodą, aby psy mogły się w nim schłodzić.

Niestety, jak przekazało w mediach społecznościowych Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Ząbkowicach Śląskich, ktoś postanowił zniszczyć ten pomysł.

Jest gorąco, więc mieszkańcy bloku nr 3 na Osiedlu Letnim wystawili taki basenik, nalali wody, żeby ich pieski mogły się taplać. A co zrobił sąsiad, gdy myślał, że nikt nie patrzy? Nalał z góry do basenu z wodą Domestosu. No powiedzcie, co trzeba mieć w głowie? Trociny? To za dużo powiedziane – napisali przedstawiciele organizacji.

Na miejsce została wezwana policja. Basen z zanieczyszczoną wodą natychmiast opróżniono, dzięki czemu żadne zwierzę nie zostało narażone na kontakt z niebezpieczną substancją. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zaapelowało do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Na miejsce wezwano policję. Basen oczywiście opróżniono. Uważajcie na siebie i na swoje zwierzęta – przekazano.

Pod wpisem pojawiły się dziesiątki komentarzy. Internauci nie kryją oburzenia zachowaniem sprawcy i domagają się wyciągnięcia wobec niego konsekwencji.

Mam nadzieję, że poniesie konsekwencje – napisała jedna z komentujących.

Inni użytkownicy mediów społecznościowych również ostro ocenili zachowanie osoby, która wlała środek chemiczny do basenu przeznaczonego dla psów, podkreślając, że mogło ono narazić zwierzęta na poważne niebezpieczeństwo.