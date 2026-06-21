Tak zmienił się Tomasz Karolak. Jego metamorfoza zaskakuje

Tomasz Karolak to aktor, którego wizerunek ewoluował na oczach całej Polski. Od nonszalanckiego artysty po eleganckiego mężczyznę i dyrektora własnego teatru. Jego stylizacje, fryzury i sama sylwetka zmieniały się wielokrotnie, odzwierciedlając kolejne etapy w jego burzliwej karierze.

Pamiętacie go z początków? Trochę niepokorny, z charyzmą, która nie mieściła się w żadnych ramach. Dziś, patrząc na jego najnowsze zdjęcia, trudno uwierzyć, jak długą drogę przeszedł. Ta podróż przez lata to gotowy materiał na film.

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Od resocjalizacji do wielkiej sceny. Tak zaczynał karierę

Zanim stał się gwiazdą, jego droga do aktorstwa była pełna zakrętów. Mało kto wie, że do szkoły teatralnej w Krakowie dostał się dopiero za czwartym razem. W międzyczasie studiował resocjalizację, co z pewnością dało mu unikalne spojrzenie na ludzką naturę.

Jego debiut teatralny miał miejsce jeszcze w 1995 roku, ale na wielkim ekranie pojawił się pięć lat później w filmie Jerzego Stuhra "Duże zwierzę". To były jednak dopiero pierwsze kroki na ścieżce, która miała go zaprowadzić na sam szczyt popularności.

Jeden moment zmienił wszystko. Rola, która dała mu sławę

Prawdziwy przełom nastąpił w 2004 roku. To wtedy miliony Polaków poznały go jako starszego aspiranta Szczepana Żałodę w serialu "Kryminalni". Ta rola otworzyła mu drzwi do masowej wyobraźni i sprawiła, że jego nazwisko stało się rozpoznawalne w całym kraju.

Później wszystko potoczyło się błyskawicznie. Charyzmatyczny Darek Jankowski z "39 i pół" ugruntował jego pozycję idola pokolenia, a rola Ludwika Boskiego w "Rodzinka.pl" uczyniła go ulubieńcem całych rodzin. Karolak stał się synonimem komediowego talentu i ekranowej swobody.

Nie tylko aktor. Zaskakujące decyzje i głośne momenty

Tomasz Karolak nigdy nie ograniczał się do jednej dziedziny. W 2010 roku zrealizował swoje wielkie marzenie i otworzył w Warszawie Teatr IMKA, stając się jego dyrektorem artystycznym. Pokazał tym samym, że ma duszę nie tylko artysty, ale i przedsiębiorcy.

Wielokrotnie zaskakiwał publiczność. Założył zespół muzyczny Pączki w Tłuszczu, a w 2023 roku publicznie ogłosił odejście od Kościoła katolickiego na rzecz protestantyzmu. Prawdziwą sensacją była jednak jego decyzja o udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Po latach odmawiania, jesienią 2025 roku, wszedł na parkiet i dotarł aż do półfinału.

Kulisy życia prywatnego. Związki, rodzina i trudne wybory

Jego życie uczuciowe od lat budziło zainteresowanie mediów. Przez wiele lat był w głośnym związku z aktorką Magdaleną Boczarską. Najważniejszą relacją okazała się jednak ta z modelką Violettą Kołakowską, z którą ma dwoje dzieci: córkę Lenę i syna Leona.

Choć ich związek był burzliwy i pełen zwrotów akcji, dziś tworzą rodzinę, stawiając dobro dzieci na pierwszym miejscu. Aktor wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rola ojca.

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Ile lat kończy Tomasz Karolak w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Aktor urodził się 21 czerwca 1971 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 55. urodziny. Czas płynie, a on wciąż pozostaje jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu.

Jak bardzo zmienił się od czasów pierwszych ról? Jak ewoluował jego wizerunek? Przygotowaliśmy galerię, która jest nostalgiczną podróżą przez jego karierę. Koniecznie zobaczcie te zdjęcia.