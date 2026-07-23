Piknik Country wraca do Telewizji Polskiej. Kto wystąpi na jubileuszowej gali 45-lecia?

Piknik Country ponownie w Telewizji Polskiej

Powrót Pikniku Country do TVP to wydarzenie, na które czekali wielbiciele tego muzycznego gatunku. Jubileuszowa gala 45-lecia będzie okazją do przypomnienia historii festiwalu oraz zaprezentowania utworów, które przez lata towarzyszyły kolejnym jego edycjom.

Koncert będzie muzyczną podróżą przez różne oblicza country - od klasycznych inspiracji Nashville po współczesne interpretacje i największe przeboje. Na scenie pojawią się zarówno artyści związani z historią Pikniku Country, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia muzyków.

Gala zostanie wyemitowana w TVP2 w piątek, 24 lipca. Pierwsza część koncertu rozpocznie się o godz. 20:05, a druga o godz. 21:05.

Gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny wystąpią w Mrągowie

Podczas jubileuszowego koncertu w mrągowskim amfiteatrze publiczność zobaczy wielu znanych artystów. Na scenie pojawią się m.in. Sławek Uniatowski, Kasia Moś, Wojciech Cugowski, Lanberry, Filip Lato, Mateusz Ziółko oraz Cezary Makiewicz.

W jubileuszowej gali wystąpią także Karolina Bułas, Tomasz Szwed, Łukasz „Wiśnia” Wiśniewski, Wojciech Dudkowski, Ryszard Wolbach, Andrzej Trojak, Gang Marcela, Zbigniew Hofman, Maja Bogucka, Brian Allan, Pati Cze, Olga Barej, Dominika Skowrońska, Krystyna Giżowska, Andrzej Rybiński oraz zespół "Ślad".

Nie zabraknie również zagranicznych gości. Swoje umiejętności zaprezentują Albert Lee - legenda światowej gitary - oraz Sarah Jory, ceniona wirtuozka gry na pedal steel guitar, od lat związana z brytyjską i amerykańską sceną country.

Klaudia Magica i Robert Stockinger poprowadzą galę

Gospodarzami jubileuszowego koncertu będą Klaudia Magica oraz Robert Stockinger.

Klaudia Magica jest jedyną polską artystką notowaną na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych. Podczas gali nie tylko poprowadzi wydarzenie, ale także wystąpi na scenie.

Trzy części jubileuszowego koncertu

Gala 45-lecia Pikniku Country została podzielona na trzy części. Dwie pierwsze widzowie TVP2 zobaczą w piątek, 24 lipca – o godz. 20:05 oraz 21:05. Na trzecią część koncertu trzeba będzie poczekać do 8 sierpnia. Emisja rozpocznie się tego dnia o godz. 22:15 w TVP2.

W finałowej części gali wystąpią m.in. Mariusz Kalaga, "Grupa Furmana", Alicja Boncol, zespół "Zayazd", Michael Lonstar oraz Krzysztof Majkowski. Tę część wydarzenia poprowadzą Klaudia Magica i Marcin Kusy.

Jubileuszowa gala 45-lecia Pikniku Country ma być muzycznym podsumowaniem historii festiwalu i spotkaniem kilku pokoleń artystów związanych z muzyką country.

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