Poruszające słowa córki Ewy Sałackiej w rocznicę śmierci mamy. "Uparcie Cię z nami nie ma"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-23 14:39

W czwartek, 23 lipca 2026 roku mija 20 lat od śmierci Ewy Sałackiej. Uwielbiana aktorka zmarła nagle w wieku 49 lat w wyniku okropnego wypadku na letnisku. W rocznicę jej śmierci jej córka Matylda Kirsteina opublikowała na Instagramie krótki, ale niezwykle poruszający wpis. Nie da się przejść obojętnie.

23 lipca przypada 20. rocznica śmierci Ewy Sałackiej, słynnej aktorki filmowej, teatralnej i telewizyjnej. Widzowie ją uwielbiali, a jej niepotrzebna, szokująca śmierć zasmuciła wszystkich. O mamie nie zapomniała jej jedyna córka Matylda, która zamieściła na Instagramie archiwalne zdjęcie i kilka słów, które poruszyły internautów.

Wzruszające wspomnienie córki Ewy Sałackiej

Jak to jest, że już od 20 lat uparcie Cię z nami nie ma... #mama 23.07.2026

- napisała Matylda Kirstein.

Krótki wpis wywołał ogromne emocje fanów Ewy Sałackiej. Widzowie do dziś nie pogodzili się z faktem, że młoda, piękna i wspaniała aktorka odeszła tak nagle.

Nagła śmierć gwiazdy podczas letniego wypoczynku

Ewa Sałacka zmarła 23 lipca 2006 roku. Do tragedii doszło podczas pobytu na działce w Arciechowie nad Zalewem Zegrzyńskim. Aktorka została użądlona przez osę w usta, co wywołało gwałtowną reakcję alergiczną i doprowadziło do wstrząsu anafilaktycznego.

Mimo szybkiej pomocy i podjętej akcji ratunkowej lekarzom nie udało się uratować jej życia. Nagła śmierć 49-letniej aktorki była ogromnym szokiem dla rodziny, fanów i całego środowiska artystycznego.

Czytaj także: Maciej Miecznikowski w żałobie. "A jeszcze pod koniec maja jedliśmy razem pizzę". Joanna Słowińska długo chorowała. Co z pogrzebem?

Najważniejsze role Ewy Sałackiej

Ewa Sałacka stworzyła wiele zapadających w pamięć kreacji filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosły jej m.in. role w komedii Katarzyny Lesiak "Och, Karol" i piosenkarki-agentki wywiadu w serialu "Na kłopoty… Bednarski", gdzie zagrała piosenkarkę-agentkę wywiadu. Widzowie pokochali ją również jako dziennikarkę Christine w filmie "Klątwa Doliny Węży" , Zosię w "Sztuce kochania" oraz Benitę von Altenburg w serialu "Pogranicze w ogniu". Gwiazda pojawiła się także w jednym odcinku serialu "07 zgłoś się", gdzie zagrała prostytutkę.  Do końca lat 90. Sałacka zagrała również epizodyczne role w serialach "Czterdziestolatek. 20 lat później" i "Tygrysy Europy".  

Ewa Sałącka wystąpiła także w wielkich ekranowych hitach: jako Zosia, sekretarka Pasikonika w "Och, Karol", w "Fuksie", "Dzieci i ryby" oraz w serialu "Pierwsza miłość" - tu zagrała Urszulę Paprocką. Na swoim koncie miała również liczne role teatralne i spektakle Teatru Telewizji. Jej charakterystyczna uroda i ekranowa charyzma sprawiły, że często obsadzano ją w rolach silnych, tajemniczych kobiet.

Piękne życie gwiazdy

Ewa Sałacka była związana z wieloma znanymi postaciami polskiego świata filmu. W czasie studiów jej partnerem był operator filmowy Dariusz Wolski, a w 1979 roku poślubiła reżysera Krzysztofa Krauzego. Po rozstaniu z artystą przez pewien czas była również związana ze Zbigniewem Wodeckim oraz lekarzem Ludwikiem Kosmalem.

W 1994 roku wyszła za stomatologa i chirurga szczękowego Witolda Kirsteina. W tym samym roku urodziła się ich córka Matylda, która dziś tak wzruszająco pielęgnuje pamięć o swojej mamie.

Aktorka została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Choć od jej śmierci minęły już dwie dekady, dla wielu widzów wciąż pozostaje jedną z najbardziej lubianych i charakterystycznych polskich aktorek swojego pokolenia.

Zobacz także: Pilne! Nie żyje słynny muzyk. Osierocił dwoje małych dzieci. Przyjaciele z Wrocławia zbierają na pomoc rodzinie 

Grób aktorki Ewy Sałackiej-Kirstein. Niezapomniani
Sonda
Pamiętasz role Ewy Sałackiej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EWA SAŁACKA
KRZYSZTOF KRAUZE
ZBIGNIEW WODECKI