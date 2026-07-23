Poruszające słowa córki Ewy Sałackiej w rocznicę śmierci mamy. "Uparcie Cię z nami nie ma"

23 lipca przypada 20. rocznica śmierci Ewy Sałackiej, słynnej aktorki filmowej, teatralnej i telewizyjnej. Widzowie ją uwielbiali, a jej niepotrzebna, szokująca śmierć zasmuciła wszystkich. O mamie nie zapomniała jej jedyna córka Matylda, która zamieściła na Instagramie archiwalne zdjęcie i kilka słów, które poruszyły internautów.

Wzruszające wspomnienie córki Ewy Sałackiej

Jak to jest, że już od 20 lat uparcie Cię z nami nie ma... #mama 23.07.2026

- napisała Matylda Kirstein.

Krótki wpis wywołał ogromne emocje fanów Ewy Sałackiej. Widzowie do dziś nie pogodzili się z faktem, że młoda, piękna i wspaniała aktorka odeszła tak nagle.

Nagła śmierć gwiazdy podczas letniego wypoczynku

Ewa Sałacka zmarła 23 lipca 2006 roku. Do tragedii doszło podczas pobytu na działce w Arciechowie nad Zalewem Zegrzyńskim. Aktorka została użądlona przez osę w usta, co wywołało gwałtowną reakcję alergiczną i doprowadziło do wstrząsu anafilaktycznego.

Mimo szybkiej pomocy i podjętej akcji ratunkowej lekarzom nie udało się uratować jej życia. Nagła śmierć 49-letniej aktorki była ogromnym szokiem dla rodziny, fanów i całego środowiska artystycznego.

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Najważniejsze role Ewy Sałackiej

Ewa Sałacka stworzyła wiele zapadających w pamięć kreacji filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosły jej m.in. role w komedii Katarzyny Lesiak "Och, Karol" i piosenkarki-agentki wywiadu w serialu "Na kłopoty… Bednarski", gdzie zagrała piosenkarkę-agentkę wywiadu. Widzowie pokochali ją również jako dziennikarkę Christine w filmie "Klątwa Doliny Węży" , Zosię w "Sztuce kochania" oraz Benitę von Altenburg w serialu "Pogranicze w ogniu". Gwiazda pojawiła się także w jednym odcinku serialu "07 zgłoś się", gdzie zagrała prostytutkę. Do końca lat 90. Sałacka zagrała również epizodyczne role w serialach "Czterdziestolatek. 20 lat później" i "Tygrysy Europy".

Ewa Sałącka wystąpiła także w wielkich ekranowych hitach: jako Zosia, sekretarka Pasikonika w "Och, Karol", w "Fuksie", "Dzieci i ryby" oraz w serialu "Pierwsza miłość" - tu zagrała Urszulę Paprocką. Na swoim koncie miała również liczne role teatralne i spektakle Teatru Telewizji. Jej charakterystyczna uroda i ekranowa charyzma sprawiły, że często obsadzano ją w rolach silnych, tajemniczych kobiet.

Piękne życie gwiazdy

Ewa Sałacka była związana z wieloma znanymi postaciami polskiego świata filmu. W czasie studiów jej partnerem był operator filmowy Dariusz Wolski, a w 1979 roku poślubiła reżysera Krzysztofa Krauzego. Po rozstaniu z artystą przez pewien czas była również związana ze Zbigniewem Wodeckim oraz lekarzem Ludwikiem Kosmalem.

W 1994 roku wyszła za stomatologa i chirurga szczękowego Witolda Kirsteina. W tym samym roku urodziła się ich córka Matylda, która dziś tak wzruszająco pielęgnuje pamięć o swojej mamie.

Aktorka została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Choć od jej śmierci minęły już dwie dekady, dla wielu widzów wciąż pozostaje jedną z najbardziej lubianych i charakterystycznych polskich aktorek swojego pokolenia.

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Grób aktorki Ewy Sałackiej-Kirstein. Niezapomniani