Tylko u nas! Tak Marcin Prokop zareagował na pracę Marii Prokop w Polsacie. To powiedział o byłej żonie

Marcin Prokop komentuje angaż byłej żony

Telewizja Polsat wpadła na zaskakujący pomysł. Stacja szykuje nowy program reality show "Wielka Miłość w Małym Mieście", a jego prowadzącą została Maria Prokop. To jej debiut w tej roli. Kobieta wcześniej nie była związana z telewizją. Przez lata medialnie była znana jako żona prezentera telewizyjnego Marcina Prokopa, który jest gwiazdą konkurencyjnej stacji TVN. Co on sądzi o decyzji jego byłej partnerki? "Super Express" zdobył jego wypowiedź. Mężczyzna miał do powiedzenia tylko ciepłe słowa.

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Bardzo się cieszę, że Marysia będzie miała swój program, bo jest nietuzinkową osobowością i mądrą kobietą, więc kamera z pewnością ją pokocha - powiedział Marcin Prokop w rozmowie z "Super Expressem".

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"Trzymam mocno kciuki"

Marcin Prokop zamierza wspierać swoją byłą ukochaną w nowej drodze zawodowej. Choć pracuje dla konkurencyjnej stacji chce, aby program miał dobre wyniki oglądalności i dobre recenzje.

Trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że ten projekt odniesie duży sukces - mówi nam prezenter.

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Maria Prokop gwiazdą telewizji

W nowym reality show Maria Prokop będzie towarzyszyć uczestnikom, którzy zdecydowali się otworzyć na miłość i dać sobie szansę na stworzenie prawdziwej relacji. Jej zadaniem będzie wspieranie bohaterów podczas tej wyjątkowej drogi oraz towarzyszenie im w najważniejszych momentach.

Najbardziej poruszają mnie ludzie i ich historie. Wierzę w prawdziwą miłość, a ten program daje uczestnikom odwagę, by otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tej historii - mówi.

Długa historia związku

Marcin Prokop i Maria Prokop poznali się przez przypadek podczas imprezy w 2003 roku. Między nimi od razu zaiskrzyło. W 2006 roku urodziła się ich córka Zofia. Ślub wzięli w sierpniu 2011 roku. Rozwód wzięli w 2026 roku. Rozstali się w relacjach przyjacielskich.