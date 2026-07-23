Tylko u nas! Tak Marcin Prokop zareagował na pracę Marii Prokop w Polsacie. To powiedział o byłej żonie

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-23 15:34

Maria Prokop została prowadzącą nowego programu Polsatu. Informacja zaskoczyła wiele osób, bo kobieta nigdy wcześniej nie pracowała jako prezenterka telewizyjna. Jak na tę decyzję zareagował jej były mąż? "Super Expressowi" udało się porozmawiać z Marcinem Prokopem. Zwrócił się do byłej partnerki z ważnymi słowami.

Marcin Prokop komentuje angaż byłej żony

Telewizja Polsat wpadła na zaskakujący pomysł. Stacja szykuje nowy program reality show "Wielka Miłość w Małym Mieście", a jego prowadzącą została Maria Prokop. To jej debiut w tej roli. Kobieta wcześniej nie była związana z telewizją. Przez lata medialnie była znana jako żona prezentera telewizyjnego Marcina Prokopa, który jest gwiazdą konkurencyjnej stacji TVN. Co on sądzi o decyzji jego byłej partnerki? "Super Express" zdobył jego wypowiedź. Mężczyzna miał do powiedzenia tylko ciepłe słowa. 

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Bardzo się cieszę, że Marysia będzie miała swój program, bo jest nietuzinkową osobowością i mądrą kobietą, więc kamera z pewnością ją pokocha - powiedział Marcin Prokop w rozmowie z "Super Expressem".

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"Trzymam mocno kciuki"

Marcin Prokop zamierza wspierać swoją byłą ukochaną w nowej drodze zawodowej. Choć pracuje dla konkurencyjnej stacji chce, aby program miał dobre wyniki oglądalności i dobre recenzje. 

Trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że ten projekt odniesie duży sukces - mówi nam prezenter. 

Wielka miłość w małym mieście. Prowadząca Maria Prokop
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Maria Prokop gwiazdą telewizji

W nowym reality show Maria Prokop będzie towarzyszyć uczestnikom, którzy zdecydowali się otworzyć na miłość i dać sobie szansę na stworzenie prawdziwej relacji. Jej zadaniem będzie wspieranie bohaterów podczas tej wyjątkowej drogi oraz towarzyszenie im w najważniejszych momentach.

Najbardziej poruszają mnie ludzie i ich historie. Wierzę w prawdziwą miłość, a ten program daje uczestnikom odwagę, by otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tej historii - mówi.

Długa historia związku 

Marcin Prokop i Maria Prokop poznali się przez przypadek podczas imprezy w 2003 roku. Między nimi od razu zaiskrzyło. W 2006 roku urodziła się ich córka Zofia. Ślub wzięli w sierpniu 2011 roku. Rozwód wzięli w 2026 roku. Rozstali się w relacjach przyjacielskich.

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MARCIN PROKOP
Maria Prokop
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