Maturzyści z cennymi nagrodami po wyjściu z sali. Radio Eska rozdało zaproszenia na wielki koncert

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-06 8:17

Już 15 maja Michał Matczak ponownie wystąpi na PGE Narodowym. Przy okazji podstawowego egzaminu z matematyki Radio Eska zorganizowało specjalną akcję dla tegorocznych maturzystów z warszawskiego liceum Batorego, gdzie do zdobycia były podwójne wejściówki na show Maty.

Eska rozdała bilety na Matę! Tak maturzyści poradzili sobie z naszymi zadaniami
Eska rozdała bilety na Matę! Tak maturzyści poradzili sobie z naszymi zadaniami Eska rozdała bilety na Matę! Tak maturzyści poradzili sobie z naszymi zadaniami Eska rozdała bilety na Matę! Tak maturzyści poradzili sobie z naszymi zadaniami Eska rozdała bilety na Matę! Tak maturzyści poradzili sobie z naszymi zadaniami
Galeria zdjęć 10

Michał Matczak, występujący pod pseudonimem Mata, pojawił się na polskiej scenie muzycznej w 2019 roku, błyskawicznie zyskując ogromną popularność wśród słuchaczy i uznanie krytyków. Niedługo ten popularny raper ponownie zagra przed wielotysięczną publicznością zgromadzoną na PGE Narodowym. Okazję do zdobycia darmowych wejściówek na to gigantyczne wydarzenie otrzymali właśnie warszawscy abiturienci.

Maturzyści z liceum Batorego wygrywają bilety od Radia Eska

W piątek, 5 maja, ogromna liczba uczniów w całej Polsce pisała obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Z tej okazji ekipa Radia Eska pojawiła się pod budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie, czyli szkoły, o której usłyszał cały kraj za sprawą debiutanckiego utworu Maty zatytułowanego „Patointeligencja”. Dziennikarz stacji, Mati Fuczyło, przygotował dla absolwentów specjalne podwójne zaproszenia na zbliżający się wielkimi krokami koncert rapera na stołecznym stadionie. Aby zgarnąć nagrodę, uczniowie musieli bezbłędnie poradzić sobie z zadaniem matematycznym. Ostatecznie bilety powędrowały do siedmiorga szczęśliwców, a pamiątkowe zdjęcia ze słonecznego centrum Warszawy można obejrzeć w załączonej poniżej galerii.

Polecany artykuł:

Rap Stacja 2026: Busta Rhymes dołącza do line-upu! Raper wystąpi obok dziesiąte…

Fani decydują o setliście. Głosowanie na utwór Maty w aplikacji Spotify

Wielkie muzyczne show rapera na Stadionie Narodowym odbędzie się już 15 maja. Słuchacze niecierpliwie czekający na ten występ dostali niezwykłą szansę wpłynięcia na ostateczny kształt koncertowego repertuaru. W dedykowanej sekcji „This Is Mata” na platformie Spotify uruchomiono głosowanie, dzięki któremu fani wyłonią jeden dodatkowy utwór do zagrania na żywo. Zbieranie głosów zakończy się 10 maja i można w nim wziąć udział wyłącznie za pomocą mobilnej wersji aplikacji streamingowej.

Paulina Gałązka jest w spektrum autyzmu. Dowiedziała się dzięki Macie
Eska rozdała bilety na Matę! Tak maturzyści poradzili sobie z naszymi zadaniami
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATA