Maturzyści z cennymi nagrodami po wyjściu z sali. Radio Eska rozdało zaproszenia na wielki koncert

Michał Matczak, występujący pod pseudonimem Mata, pojawił się na polskiej scenie muzycznej w 2019 roku, błyskawicznie zyskując ogromną popularność wśród słuchaczy i uznanie krytyków. Niedługo ten popularny raper ponownie zagra przed wielotysięczną publicznością zgromadzoną na PGE Narodowym. Okazję do zdobycia darmowych wejściówek na to gigantyczne wydarzenie otrzymali właśnie warszawscy abiturienci.

Maturzyści z liceum Batorego wygrywają bilety od Radia Eska

W piątek, 5 maja, ogromna liczba uczniów w całej Polsce pisała obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Z tej okazji ekipa Radia Eska pojawiła się pod budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie, czyli szkoły, o której usłyszał cały kraj za sprawą debiutanckiego utworu Maty zatytułowanego „Patointeligencja”. Dziennikarz stacji, Mati Fuczyło, przygotował dla absolwentów specjalne podwójne zaproszenia na zbliżający się wielkimi krokami koncert rapera na stołecznym stadionie. Aby zgarnąć nagrodę, uczniowie musieli bezbłędnie poradzić sobie z zadaniem matematycznym. Ostatecznie bilety powędrowały do siedmiorga szczęśliwców, a pamiątkowe zdjęcia ze słonecznego centrum Warszawy można obejrzeć w załączonej poniżej galerii.

Fani decydują o setliście. Głosowanie na utwór Maty w aplikacji Spotify

Wielkie muzyczne show rapera na Stadionie Narodowym odbędzie się już 15 maja. Słuchacze niecierpliwie czekający na ten występ dostali niezwykłą szansę wpłynięcia na ostateczny kształt koncertowego repertuaru. W dedykowanej sekcji „This Is Mata” na platformie Spotify uruchomiono głosowanie, dzięki któremu fani wyłonią jeden dodatkowy utwór do zagrania na żywo. Zbieranie głosów zakończy się 10 maja i można w nim wziąć udział wyłącznie za pomocą mobilnej wersji aplikacji streamingowej.

