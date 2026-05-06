Matka syna Rutkowskiego bez ogródek: "Usatysfakcjonuje mnie tylko kwota pięciocyfrowa". Dziś wyrok w sprawie alimentów!

Dziś Sąd rozstrzygnie o alimentach Krzysztofa Rutkowskiego!

Jak udało nam się dowiedzieć, 6. maja 2026 ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie wysokości alimentów, które Krzysztof Rutkowski ma płacić na swojego nieślubnego, nastoletniego syna Aleksandra. Owoc związku sprzed lat tak bardzo nie leżał Rutkowskiemu, że najpierw się go wypierał, a po testach DNA ostatecznie zaczął płacić na niego najpierw 2, potem 3 tysiące, ale nie ma z nim kontaktu poza sądem.

Po latach matka chłopca, Natasha Zych zażądała podwyższenia alimentów do kwoty 30 tysięcy złotych miesięcznie. Skąd aż taka kwota? Kobieta tłumaczyła w rozmowie z "Super Expressem", że obaj synowie Krzysztofa Rutkowskiego - ślubny i nieślubny - powinni mieć równe szansę, a Krzysztof i Maja Rutkowscy nieustająco pokazują jak bogato żyją oni i Krzysztof Junior. Wśród objawów tego bogactwa znalazła się między innymi komunia chłopca za kilkaset tysięcy złotych czy auto w prezencie.

Syn chce 30 tysięcy, Rutkowski zamierz płacić 2 tys. Co na to Sąd? Dziś poznamy wyrok

Według naszych informacji sąd dziś wyda trzy postanowienia: pierwsze dotyczyć będzie obniżenia alimentów o tysiąc złotych na wniosek Krzysztofa Rutkowskiego, który utrzymuje na sali rozpraw że utrzymuje się jedynie z emerytury i barterowych współprac, ale de facto nie zarabia. Krzysztof Rutkowski obecnie chce płacić nie 3, a 2 tysiące miesięcznie, z czym stanowczo nie zgadza się Natasha Zych.

Drugie postanowienie sąd wyda w sprawie wniosku kobiety o podwyższenie alimentów do 30 tysięcy złotych. Trzecie postanowienie ma dotyczyć kwoty 15 tysięcy złotych, bo o takie zabezpieczenie wniosła matka Aleksandra na czas trwania procesu.

- Ja będę bo reprezentuje Aleksandra. Osobiście stawiam na to, że Sąd odrzuci Krzysztofa wniosek o obniżenie alimentów i mój o podwyższenie do kwoty 30 tysięcy. Natomiast co do 15 tysięcy złotych zabezpieczenia alimentów nie mam pojęcia co postanowi Sad. Usatysfakcjonuje mnie jedynie wyrok pięciocyfrowy na rzecz Aleksandra Rutkowskiego. Potem wracam do sprawy o naruszenie dóbr osobistych syna przeciwko ojcu. Niestety nie kończymy przygody Rutkowski-Zych... a proszę mi wierzyć, że najchętniej po tym, jak zachowuje się Rutkowski, wymazałabym go gumką z życiorysu swojego i Syna

- powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Natasha Zych przed wyrokiem.

