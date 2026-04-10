Była Rutkowskiego zdradza kulisy przesłuchania! "Wypytywał o mojego partnera. Chyba TĘSKNI!"

Krzysztof Rutkowski kontra ex i syn. Natasha Zych i Aleksander chcą więcej pieniędzy

Kilka dni temu Krzysztof Rutkowski, jego była partnerka - Natasha Zych i syn "pary" - Aleksander ponownie spotkali się w sądzie. Przypomnijmy szybko, że Rutkowski przez kilka lat wypierał się i związku z kobietą, i ojcostwa. ostatecznie doprowadziła ona jednak do badań DNA, które potwierdziły, że Aleksander jest biologicznym dzieckiem Krzysztofa Rutkowskiego.

Po ustaleniu przez sąd alimentów - Rutkowski płaci co miesiąc 2 tysiące złotych na syna plus jednorazowo co rok 12 tysięcy na szkołę Aleksandra. Przez 10 lat sytuacja się nie zmieniała, ale ostatecznie matka 16-letniego dziś Aleksandra i on sam postanowili zawalczyć o podwyższenie tych kwot, biorąc pod uwagę rosnące z wiekiem potrzeby nastolatka, ale też pokazywane w mediach luksusy i bogactwa, w które opływa drugi syn Krzysztofa Rutkowskiego - Krzysztof Junior.

Ile naprawdę posiada Krzysztof Rutkowski? Twierdzi, że niemal nic nie ma!

Komunia za pół miliona i samochód w prezencie dla Juniora, ale także chwalenie się mieszkaniami za granicą i drogimi ubraniami mogłyby wskazywać, że Rutkowski, jego drugi syn i żona Maja Rutkowski żyją na bogato i niczego im nie brakuje.

Za to Krzysztof Rutkowski podczas rozprawy, która odbyła się w środę, Krzysztof zapewniał, że ma na koncie tylko 6 tysięcy złotych i wszystkie bogactwa dostaje jedynie... w barterze. Czy sąd da temu wiarę? To się okaże wkrótce, ale póki co poznaliśmy szczegóły tego, co działo się na sali rozpraw... Zobaczcie zaskakujące szczegóły!

Natasha Zych o Rutkowskim: Wychodzi na to, że mu mnie brakuje

- Krzysztof zamiast pytać o sprawy związane z wychowaniem, utrzymywaniem syna, mnie pytał o mojego partnera. Nie o utrzymanie dziecka, a moje związki. Sąd nawet w pewnym momencie stwierdził, że Rutkowski chyba ma „deficyt kontaktów z byłą”. Chyba tęskni? Wychodzi na to, że mu mnie brakuje… chyba nawet po latach te dziwną słabość do mnie musi mieć.

- twierdzi w rozmowie z nami Natasha Zych. Cóż, uczucia między tą dwójką - czy to chłodne, czy gorące - nadal są żywe. Krzysztof Rutkowski z kolei zarzuca kobiecie, że uczy dziecko "wyłudzać pieniądze" i domaga się... obniżenia alimentów do 1 tys. zł.

