Krzysztof Rutkowski oskarża matkę syna o wyłudzenia, ona odpowiada. To jest wojna!

Wojna o alimenty

We wtorek Krzysztof Rutkowski spotkał się ze swoim biologicznym synem i jego matką w sądzie. Natasha i Aleksander domagają się tego, by chłopak miał równie dostatnie życie jak drugi syn detektywa, Krzysztof Junior (12 l.). Zażądali więc 30 tys. zł alimentów. Krzysztof Rutkowski uważa, że alimenty, które płacił do tej pory w zupełności wystarczą na potrzeby 16-latka.

Rutkowski wprost o zachowaniu matki biologicznego syna

Najpopularniejszy detektyw w Polsce zaznaczył w rozmowie z nami, że kobieta chce zaistnieć w showbiznesie za sprawą jego nazwiska. Niestety odbija się to na wychowaniu chłopaka, którego jak twierdzi Krzysztof, kobieta uczy wyłudzania pieniędzy.

W maju jest wyrok. Sąd oceni sprawiedliwie. Nie można robić biznesu na alimentach. Ona uczy Aleksandra nie pracować, tylko wyłudzać pieniądze. Ze mną się siada do stołu i się rozmawia ugodowo i zawsze przynosiło to bardzo dobre efekty. Przykładem jest moja była żona Anna, z którą mamy bardzo dobry kontakt i pomagamy sobie wzajemnie. Forma i metody Joanny Zych, która chce wylansować się na moim nazwisku jest wskazaniem pewnej patologii na którą nie mam zgody. Myślę, że komentarze, które są pod artykułami , ludzie oceniają sami zachowanie Joanny i dziecka, które włączyła w konflikt z ojcem

- powiedział "Super Expressowi".

"Nie uczę syna wyłudzania"

Co na to Zych? Poprosiliśmy ją o komentarz.

Nie uczę go wyłudzania, ani ode mnie, ani od ojca tyle lat nie wyłudził ani grosza. Wręcz odwrotnie - to Krzysztof manipuluje żeby nie płacić na dziecko. Nie chodzi o żadne wyłudzanie, a żeby wreszcie Krzysztof zaczął ponosić odpowiedzialność. 10 lat nie podnosiłam tych 2 tys. zł., nigdy nie było żadnej propozycji pomocy z jego strony

- powiedziała nam Natasha.

