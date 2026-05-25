Agata Załęcka z imponującym rekordem Polski! Mało kto wie, że aktorka potrafi robić właśnie TO

Agata Załęcka to aktorka, ale i mistrzyni w sporcie!

Agata Załęcka jest aktorką, którą widzowie kojarzą z "Botoksu", "Służb specjalnych" czy "Dzielnicy strachu", ale i mistrzynią we freedivingu głębokościowym. 24 maja gwiazda pochwaliła się kolejnym sukcesem sportowym. Okazuje się, że pobiła swój ostatni wynik i ustanowiła rekord kraju. Przy okazji po raz kolejny udowodniła, że granice ludzkich możliwości można nieustannie przesuwać. Podczas zawodów Pucharu Świata we freedivingu, rozgrywanych na filipińskiej wyspie Camotes, ustanowiła nowy rekord Polski w konkurencji dwóch płetw (CWTB), nurkując na imponującą głębokość 92 metrów, a wszystko na jednym wstrzymanym oddechu.

Nowy Rekord Polski! Zrobiłam to! 92 metry w płetwach podwójnych (CWTB). Rekord absolutny (CMAS, AIDA). Dzisiaj na Pucharze Świata na Filipinach zeszłam na 92 m i poprawiłam swój własny rekord o 7 metrów głębokości. Jeden oddech. Jedna próba. Dziesiąty rekord Polski w mojej karierze... aktorki - napisała Załęcka w sieci.

I dodała:

To mój pierwszy start po sześciu miesiącach przerwy od morza! Tak zakończyłam pierwszy dzień Pucharu Świata. Kolejne starty przede mną.

Aktorka jeszcze w marcu nurkowała na głębokość 85 metrów, a już 2 miesiące później jej wynik był znacznie lepszy. Załęcka opublikowała kilka zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia. Znajdziecie je w GALERII!

Gwiazdy komentują

Wyczyn Załęckiej odbił się szerokim echem w świecie artystycznym. Koledzy i koleżanki po fachu komentowali na potęgę.

"Gratulacje!!!!! Wspaniale" - napisała Daria Widawska, "OMG gratulacje!!!!" - wykrzyknęła Anna Dereszowska, Joanna Racewicz rzuciła: "AGATA" i okrasiło imię aktorki emotkami ognia, Maffashion dodała mnóstwo emotek symbolizujących brawa, Anna Korcz zrobiła to samo, a Grażyna Wolszczak dodała: "Brawo Agata!". Tomasz Oświeciński i Dominika Gwit przesłali gratulacje, natomiast kochająca sport Anita Werner skomplementowała aktorkę słowami:

Brawo Agata! Jesteś nie z tej ziemi!

Wszystkie komplementy i gratulacje bez wątpienia należą się Agacie, która we freedivingu daje z siebie wszystko!

