Zbigniew Wodecki był postacią wybitną. Artysta o niezwykłym talencie, charyzmie i ogromnym dorobku. Jego przeboje takie jak "Zacznij od Bacha", "Chałupy Welcome to" czy "Lubię wracać tam, gdzie byłem" na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Chociaż od jego odejścia w 2017 roku minęło już sporo czasu, wciąż wzbudza emocje. Katarzyna Wodecka-Stubbs, jego córka, opowiadając o ojcu w śniadaniówce TVN-u i poruszyła widzów do łez.

Córka Zbigniewa Wodeckiego wspomina ojca

Katarzyna Wodecka-Stubbs była gościem "DDTVN" z okazji rocznicy urodzin Zbigniewa Wodeckiego. W rozmowie z prowadzącymi wróciła wspomnieniami do czasów dzieciństwa i relacji z ojcem, ale też po raz pierwszy podzieliła się nieznanym wcześniej szczegółem z jego życia prywatnego.

Prowadzący wspomnieli, że Zbigniew Wodecki nie umiał usiedzieć na miejscu. Artysta nie umiał odpoczywać i nawet kiedy był na urlopie, myślał o pracy. Córka wielkiego muzyka odniosła się do tych rewelacji. Okazuje się, że Wodecki często na urlop brał ze sobą instrument muzyczny

Rzeczywiście urlopy się skracały, natomiast ojciec, znając swoje słabości jeżeli chodzi o umiejętność chwilowej stabilizacji i zejścia ze sceny, zabierał ze sobą czasem skrzypce. Jak byliśmy kiedyś na małej wysepce w Chorwacji z szeregiem znajomych, to ojciec brał skrzypce i jak mu naprawdę doskwierało, to wychodził na środek ryneczku maleńkiego z jedynym kościółkiem, wyciągał te skrzypce i zaczynał grać. Nikt go tam nie znał, nie wiedział, kim on jest. Wiadomo, że było kółeczko, potem były brawa, a on mógł spokojnie kontynuować wakacje - powiedziała córka Zbigniewa Wodeckiego.

