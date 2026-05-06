Tragiczna śmierć posła Litewki. Kto wpłacił kaucję?

Sprawa tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, wciąż budzi ogromne emocje i rodzi kolejne pytania. 57-letni kierowca podejrzany o spowodowanie śmiertelnego zdarzenia został objęty policyjną ochroną, a prokuratura potwierdza, że kaucję za jego zwolnienie wpłaciły osoby z jego najbliższego otoczenia.

– To były osoby dla niego najbliższe – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowiec, odnosząc się do źródła wpłaty poręczenia majątkowego.

Przypomnijmy, że podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku opuścił areszt 28 kwietnia 2026 roku. Decyzja sądu o zastosowaniu wolności po wpłaceniu 40 tysięcy złotych nie została zaakceptowana przez śledczych. Prokuratura złożyła zażalenie, które wciąż czeka na rozpatrzenie.

Tak wygląda grób Łukasza Litewki:

14

Podejrzany pod ochroną policji

Jak ujawniają śledczy, 57-latek pozostaje pod szczególną ochroną funkcjonariuszy. Powodem ma być fala dezinformacji i hejtu w mediach społecznościowych, które – jak ocenia prokuratura – mogły doprowadzić do eskalacji napięcia wokół sprawy.

– Dotychczas nie stwierdziliśmy takich incydentów, które polegałyby na bezpośrednim zagrożeniu dla podejrzanego czy jego osób najbliższych – zaznaczył rzecznik prokuratury.

Jednocześnie służby liczą, że zastosowane środki bezpieczeństwa ostudzą emocje społeczne i ograniczą ryzyko niekontrolowanych działań. Jak podkreślił prok. Bartosz Kilian, prokuratura ma nadzieję, że informacja o podjęciu szczególnych środków bezpieczeństwa nakierowanych na spokojne zakończenie tej sprawy wpłynie na osoby skłonne do jakichkolwiek samowolnych działań.

Śledczy intensywnie analizują materiał dowodowy. Kluczowe znaczenie mają nagrania z monitoringu, dane z nadajników BTS oraz zabezpieczone telefony uczestników zdarzenia. Jak przekazał naszej redakcji prokurator, śledczy analizują nagrania z kamer monitoringu, które mają łączną długość około godziny.

– Policjanci konsekwentnie przeglądają te dane. Czekamy na wyniki zestawienia materiału wideo z danymi cyfrowymi, które pozwolą odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia – poinformował prokurator.

Biegli sprawdzają również różne wersje wydarzeń pojawiające się w internecie, w tym spekulacje dotyczące przebiegu jazdy rowerzysty i kierowcy samochodu marki Mitsubishi. Śledczy stanowczo jednak podkreślają, że część publikowanych teorii nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonych dowodach.

Pogrzeb Łukasza Litewki:

93

Rosnące emocje wokół sprawy

Tragedia, do której doszło w Dąbrowie Górniczej, wciąż budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Każde nowe ustalenie prokuratury tylko podsyca emocje i rodzi kolejne pytania o przebieg feralnego zdarzenia.

Śledczy podkreślają jednak, że na tym etapie postępowania kluczowe jest spokojne i precyzyjne odtworzenie wszystkich okoliczności, bez ulegania presji społecznej i internetowym spekulacjom.