Tajemnicza kaucja i policyjna ochrona po śmierci posła Litewki. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-05-06 10:10

Sprawa śmierci posła Łukasza Litewki wciąż rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Prokuratura ujawnia jedynie, że kaucja za 57-letniego kierowcę została wpłacona przez „osoby najbliższe”, jednak szczegóły pozostają nieujawnione. Podejrzany jest pod ochroną policji, a śledczy milczą o kluczowych wnioskach, czekając na analizę nagrań i danych cyfrowych, które mogą przesądzić o przebiegu tragedii.

Kto wpłacił kaucję za kierowcę po śmierci Litewki? Prokuratura ujawnia szczegóły

i

Autor: Shutterstock; ART SERVICE / Super Express

Tragiczna śmierć posła Litewki. Kto wpłacił kaucję?

Sprawa tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, wciąż budzi ogromne emocje i rodzi kolejne pytania. 57-letni kierowca podejrzany o spowodowanie śmiertelnego zdarzenia został objęty policyjną ochroną, a  prokuratura potwierdza, że kaucję za jego zwolnienie wpłaciły osoby z jego najbliższego otoczenia. 

– To były osoby dla niego najbliższe – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowiec, odnosząc się do źródła wpłaty poręczenia majątkowego.

Przypomnijmy, że podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku opuścił areszt 28 kwietnia 2026 roku. Decyzja sądu o zastosowaniu wolności po wpłaceniu 40 tysięcy złotych nie została zaakceptowana przez śledczych. Prokuratura złożyła zażalenie, które wciąż czeka na rozpatrzenie.

Tak wygląda grób Łukasza Litewki:

Tak wygląda grób Łukasza Litewki po pogrzebie. Ocean zniczy i kwiatów. Ślij mi czasem uśmiech z nieba
Galeria zdjęć 14

Podejrzany pod ochroną policji

Jak ujawniają śledczy, 57-latek pozostaje pod szczególną ochroną funkcjonariuszy. Powodem ma być fala dezinformacji i hejtu w mediach społecznościowych, które – jak ocenia prokuratura – mogły doprowadzić do eskalacji napięcia wokół sprawy.

– Dotychczas nie stwierdziliśmy takich incydentów, które polegałyby na bezpośrednim zagrożeniu dla podejrzanego czy jego osób najbliższych – zaznaczył rzecznik prokuratury.

Jednocześnie służby liczą, że zastosowane środki bezpieczeństwa ostudzą emocje społeczne i ograniczą ryzyko niekontrolowanych działań. Jak podkreślił prok. Bartosz Kilian, prokuratura ma nadzieję, że informacja o podjęciu szczególnych środków bezpieczeństwa nakierowanych na spokojne zakończenie tej sprawy wpłynie na osoby skłonne do jakichkolwiek samowolnych działań.

Śledczy intensywnie analizują materiał dowodowy. Kluczowe znaczenie mają nagrania z monitoringu, dane z nadajników BTS oraz zabezpieczone telefony uczestników zdarzenia. Jak przekazał naszej redakcji prokurator, śledczy analizują nagrania z kamer monitoringu, które mają łączną długość około godziny.

– Policjanci konsekwentnie przeglądają te dane. Czekamy na wyniki zestawienia materiału wideo z danymi cyfrowymi, które pozwolą odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia – poinformował prokurator.

Biegli sprawdzają również różne wersje wydarzeń pojawiające się w internecie, w tym spekulacje dotyczące przebiegu jazdy rowerzysty i kierowcy samochodu marki Mitsubishi. Śledczy stanowczo jednak podkreślają, że część publikowanych teorii nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonych dowodach.

Pogrzeb Łukasza Litewki:

Pogrzeb Łukasza Litewki
Galeria zdjęć 93

Rosnące emocje wokół sprawy

Tragedia, do której doszło w Dąbrowie Górniczej, wciąż budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Każde nowe ustalenie prokuratury tylko podsyca emocje i rodzi kolejne pytania o przebieg feralnego zdarzenia.

Śledczy podkreślają jednak, że na tym etapie postępowania kluczowe jest spokojne i precyzyjne odtworzenie wszystkich okoliczności, bez ulegania presji społecznej i internetowym spekulacjom. 

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAUCJA
ŚMIERĆ
ŁUKASZ LITEWKA