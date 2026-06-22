Uczniowie skali z okien. Koszmarny pożar w Indiach. Zginęło kilkanaście osób

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-06-22 20:36

Co najmniej 15 ofiar śmiertelnych to dramatyczny bilans pożaru, który wybuchł w wielopiętrowym budynku w Lucknow, w indyjskim stanie Uttar Pradesz. Jak poinformowały miejscowe władze cytowane przez "Times of India", w płomieniach zginęli przede wszystkim uczniowie.

Lampa sygnalizacyjna na dachu czarnego samochodu służb ratunkowych, z widocznymi w tle rozmytymi postaciami strażaków i wozów strażackich, ilustruje pilność reakcji na tragiczne zdarzenia takie jak pożar w Indiach, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Filmbildfabrik/ Shutterstock

Z doniesień agencji AFP wynika, że wciąż trwają ustalenia, czy wszyscy zmarli to podopieczni lokalnych placówek edukacyjnych. Zastępca szefa rządu stanu Uttar Pradesz, Brajesh Pathak, informował wcześniej przedstawicieli mediów o czternastu ofiarach wśród dzieci oraz o czterech osobach, które doznały obrażeń.

Relacje naocznych świadków, przytaczane przez AFP, kreślą przerażający obraz sytuacji. Młodzi ludzie, szukając ratunku przed błyskawicznie postępującym żywiołem, decydowali się na desperacki krok i skakali z okien płonącego gmachu wprost na ulicę. Ogień pojawił się w okolicach godziny 14:30 lokalnego czasu (11:00 w Polsce). Z kolei "Indian Express" podaje, że jednostkom straży pożarnej udało się powstrzymać rozprzestrzenianie płomieni po trzech godzinach, około 17:30 (14:00 czasu polskiego).

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Zniszczony budynek był miejscem wielu aktywności. Zlokalizowano tam między innymi bibliotekę, ośrodek oferujący korepetycje, salę komputerową, a także gabinet weterynaryjny. Tragiczne zdarzenie kosztowało życie również liczne zwierzęta, które znajdowały się w klinice.

Agencja AFP przypomina, że incydenty pożarowe nie są w Indiach rzadkością. Wynika to zazwyczaj z kiepskich standardów zabezpieczeń oraz notorycznego ignorowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Za lwią część tego typu katastrof odpowiadają usterki instalacji elektrycznych, będące bezpośrednim skutkiem braku odpowiednich przeglądów i konserwacji.

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