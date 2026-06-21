Spłonął ulubiony hotel Polaków na Karaibach. Zginęła turystka, ewakuowano 1700 osób

Pożar wybuchł w kompleksie Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel w Bayahibe.

Zginęła 46-letnia turystka z Włoch, trzy osoby zostały hospitalizowane.

Ewakuowano około 1700 gości, których przeniesiono do innych hoteli.

Ogień w popularnym kurorcie

Pożar wybuchł w hotelowym kompleksie Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel, położonym w nadmorskiej miejscowości Bayahibe na południowo-wschodnim wybrzeżu Dominikany. To jeden z najpopularniejszych kurortów odwiedzanych przez zagranicznych turystów, w tym z Polski. Przyczyny pojawienia się ognia nie zostały jeszcze ustalone. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które rozpoczęły akcję gaśniczą oraz ewakuację gości.

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Mimo szybkiej reakcji ratowników nie udało się uratować 46-letniej obywatelki Włoch, która zginęła w pożarze. Trzy osoby wymagały hospitalizacji, a sześciu kolejnym udzielono pomocy medycznej na miejscu. Wśród poszkodowanych znaleźli się zarówno goście hotelu, jak i pracownicy oraz ratownicy uczestniczący w akcji.

Według informacji przekazanych przez dominikańskie Centrum Operacji Ratunkowych (COE), z zagrożonego kompleksu ewakuowano około 1700 osób. Wszyscy zostali zakwaterowani w pobliskich hotelach. Służby podkreślają, że pożar został już opanowany i nie ma zagrożenia dla okolicznych obiektów.

Dachy z trzciny i silny wiatr przyspieszyły rozprzestrzenianie się ognia

Jak wynika z komunikatu COE, szybkiemu rozwojowi pożaru sprzyjała konstrukcja części budynków. Dachy wykonane z trzciny palmowej były łatwopalne, a dodatkowo sytuację komplikował silny wiatr. Śledczy badają obecnie okoliczności zdarzenia i ustalają, co było źródłem ognia.

Jeden z największych operatorów hotelowych na świecie

Resort należy do sieci Viva Wyndham, będącej częścią konsorcjum Wyndham Hotels & Resorts. Grupa zarządza około 8400 hotelami na całym świecie. Dominikana pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych na Karaibach. Tylko w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku kraj odwiedziło około 5,6 mln turystów.

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