Tuż przed półfinałem padły te słowa! To zaważy na wygranej Fabijańskiego w "TzG"

Julita Buczek
2026-05-02 6:00

Tuż przed półfinałem "Tańca z Gwiazdami" pojawiły się zaskakujące słowa o jednym z faworytów. Krystian Pesta w rozmowie z "Super Expressem" postanowił powiedzieć wprost, jaki naprawdę jest Sebastian Fabijański. Jego wyznanie może zmienić sposób, w jaki widzowie patrzą na uczestnika show.

Zaskakujące wyznanie przed półfinałem! Pesta o Fabijańskim

Od początku tej edycji Sebastian Fabijański wzbudza skrajne emocje. Jedni go podziwiają i mocno mu kibicują, inni wciąż nie pałają do niego sympatią. Tymczasem udział w programie daje szansę pokazania zupełnie innej strony - bardziej osobistej i autentycznej. I właśnie na to zwrócił uwagę Krystian Pesta, który miał okazję poznać go bliżej.

Jak podkreślił Krystian Pesta, widzowie często wyrabiają sobie opinię na podstawie fragmentów czy pojedynczych sytuacji, które najmocniej przebijają się do mediów.

Najbardziej podoba mi się w tym programie to, że można pokazać swoją prawdziwą twarz - przyznał Krystian Pesta. 

Zdaniem Pesty, Sebastian Fabijański to zupełnie inny człowiek niż ten, którego wielu kojarzy z nagłówków.

Seba jest super człowiekiem - bardzo ciepłym, kontaktowym, pomocnym i wspierającym - wylicza.

Dodaje, że miał okazję obserwować go także w pracy i to właśnie wtedy przekonał się o jego podejściu do innych. Co ciekawe, mimo doświadczenia i pozycji, Fabijański jak mówi Pesta nie stawia się ponad innymi.

Nie pozycjonuje się jako "wielki reżyser". Jest normalnym gościem, świetnym kumplem, do którego zawsze można przyjść po radę - zdradza.

Aktor przyznaje też, że mocno kibicuje Fabijańskiemu w programie i z zainteresowaniem obserwuje jego drogę. Szczególnie docenia to, jak uczestnik pokazuje siebie przed kamerami.

To jest bardzo ciekawe, bo ludzie zaczynają go widzieć z zupełnie innej strony. Sam słyszę od innych: "wow, nie znałem go takiego" - mówi.

Pesta zwraca uwagę, że "Taniec z Gwiazdami" to nie tylko rywalizacja taneczna, ale też przestrzeń do pokazania swojej osobowości. Uczestnicy przez wiele tygodni pracują nie tylko nad choreografiami, ale też nad sobą. Kto wie, może i jego zobaczymy na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Chcielibyście oglądać jego taneczne popisy?

To program, który daje szansę opowiedzenia o sobie i pokazania się ludziom z innej perspektywy - podkreśla w rozmowie z nami.

Rozmawiała Julita Buczek

Prawda o Fabijańskim ujrzała światło dzienne.
