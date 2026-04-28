Kulesza powiedziała to wprost! Fabijański nie kryje emocji

Julita Buczek
2026-04-28 10:09

To był wieczór pełen emocji w "Tańcu z Gwiazdami", ale nikt nie spodziewał się aż tak szczerych słów. Sebastian Fabijański nie krył wzruszenia po tym, co usłyszał od Agaty Kulesza. Padły słowa, które odsłoniły jego zupełnie inne oblicze.

W ostatnim odcinku show na miejscu jurorki pojawiła się Agata Kulesza, która zastąpiła nieobecną Ewę Kasprzyk. Jej oceny i komentarze szybko przyciągnęły uwagę widzów, ale to, co powiedziała do Fabijańskiego, szczególnie zapadło w pamięć. Aktor i raper nie tylko został doceniony za występ, ale usłyszał coś znacznie głębszego.

Talent cię uratował z różnych sytuacji - powiedziła Kulesza do Fabijańskiego w trakcie tanecznego show Polsatu.

Kulesza trafiła w sedno! Fabijański poruszony do głębi

Po programie Sebastian Fabijański nie ukrywał emocji. W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że słowa Kuleszy miały dla niego ogromne znaczenie. Okazuje się jednak, że ich relacja nie zaczęła się na planie programu. Jak zdradził, mieli okazję rozmawiać i pracować już wcześniej.

Najbardziej poruszający fragment jego wypowiedzi dotyczył jednak słów, które usłyszał od Kuleszy jeszcze przed emisją show. Wrócił do tej rozmowy z wyraźnym wzruszeniem, podkreślając, że zapadła mu w pamięć na długo i miała dla niego ogromne znaczenie. To właśnie wtedy usłyszał, że jego talent mógł być dla niego ratunkiem w trudnych momentach i jak sam przyznał, jeśli inni widzą to podobnie, jest to dla niego coś naprawdę wyjątkowego.

Agatka jest super człowiekiem, naprawdę. Super, cieszę się w ogóle, że była, uważam, że sprawdziła się świetnie. Ja byłem przekonany, że ona sobie poradzi naprawdę świetnie. To jest super babka, naprawdę, super babka. I cieszę się, że tak powiedziała. Kiedyś faktycznie rozmawialiśmy przez telefon, przed startem "Tańca z Gwiazdami". Dzwoniła do mnie, bo tam w innej sprawie też takiej bardzo ważnej dla nas, która też się łączy paradoksalnie z tym wszystkim, co tutaj się dzieje i też z tym obrazem, który oddałem na akcję charytatywną - oddam go dopiero wtedy, kiedy wszyscy się na nim podpiszą. Więc rozmawialiśmy, i ona powiedziała właśnie wtedy, à propos tego talentu, o czym wspomniała również w programie, że to jednak uratowało jakoś mnie w tym wszystkim, co było złe. Jeżeli faktycznie tak jest, jeżeli ludzie tak faktycznie myślą... to pięknie - mówi nam wzruszony Fabijański.

