Tak się bawi Patrycja Tuchlińska. Były tam dzieci

Życie Patrycji Tuchlińskiej od kilku lat budzi spore zainteresowanie mediów, głównie za sprawą jej związku z jednym z najbogatszych Polaków, Józefem Wojciechowskim. Para, która oficjalnie jest razem od 2018 roku, doczekała się dwójki dzieci - Augustyna i Aurory. Ich historia miłosna zaczęła się w hotelu "Czarny Potok" w Krynicy Zdroju, gdzie Tuchlińska, wówczas modelka, brała udział w pokazie mody Ewy Minge. Właścicielem tego przybytku jest Wojciechowski.

Taką imprezę urządziła Tuchlińska

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski budzą nieustanne zainteresowanie mediów, m.in. ze względu na dzielącą ich różnicę wieku. Miliarder jest starszy od ukochanej o 48 lat.

Patrycja Tuchlińska zwykle dość oszczędnie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem jednak zrobiła wyjątek. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia i nagrania dokumentujące elegancką uroczystość, podczas której zadbano o każdy detal. Organizatorzy postawili na efektowne dekoracje, a stoły uginały się od jedzenia.

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Największą uwagę zwracały motywy cytrusowe, które pojawiły się zarówno na stołach i w aranżacji przestrzeni. Wśród dekoracji można było dostrzec pomarańcze, cytryny i inne owoce, tworzące wakacyjny, śródziemnomorski klimat. Wyglądało na to, że taka sceneria szczególnie przypadła do gustu najmłodszym uczestnikom wydarzenia.

Dzieci Tuchlińskiej i Wojciechowskiego zachwycone menu

August i Aurora, którzy bardzo rzadko pojawiają się w mediach społecznościowych swojej mamy, tym razem również załapali się na kilka ujęć. Dzieci z zainteresowaniem oglądały dekoracje i korzystały z atrakcji przygotowanych podczas spotkania. Fani od razu zwrócili uwagę na to, jak szybko rosną pociechy Patrycji i Józefa.

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Nie zabrakło także kulinarnych atrakcji. Z relacji opublikowanych przez Tuchlińską wynika, że goście mogli liczyć na starannie przygotowane menu. Na stołach pojawiły się wykwintne przekąski, a jedną z nich były boczniaki marynowane w cytrusach. To jednak nie wszystko. Na uczestników czekał również efektowny tort, który stał się jednym z głównych punktów przyjęcia.

Tuchlińska świetnie się bawiła

Nagrania pokazały również samą Patrycję, która przez cały wieczór nie kryła dobrego humoru. Modelka i influencerka bawiła się w towarzystwie znajomych, pozując do zdjęć i rozmawiając z gośćmi. Wszystko wskazuje na to, że atmosfera była wyjątkowo swobodna i pełna pozytywnej energii.

Największą zagadką pozostaje jednak powód organizacji wydarzenia. Patrycja nie zdradziła, czy przyjęcie było związane z rodzinną uroczystością, urodzinami, jubileuszem czy inną ważną okazją. W swoich relacjach skupiła się przede wszystkim na pokazaniu klimatu spotkania, pomijając szczegóły dotyczące jego charakteru.

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