Tak się bawi Patrycja Tuchlińska. Były tam dzieci

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-15 13:59

Luksusowe dekoracje, imponujący tort i stoły uginające się od wykwintnych potraw - tak Patrycja Tuchlińska wystawiła przyjęcie z rozmachem. Modelka pokazała na swoim profilu na Instagramie, co tam się działo. Z partnerką Józefa Wojciechowskiego bawili się nie tylko znajomi, ale także ich dzieci - August i Aurora. Na czyją cześć była ta impreza? Jak zaszaleli - zobacz w naszej galerii zdjęć!

Życie Patrycji Tuchlińskiej od kilku lat budzi spore zainteresowanie mediów, głównie za sprawą jej związku z jednym z najbogatszych Polaków, Józefem Wojciechowskim. Para, która oficjalnie jest razem od 2018 roku, doczekała się dwójki dzieci - Augustyna i Aurory. Ich historia miłosna zaczęła się w hotelu "Czarny Potok" w Krynicy Zdroju, gdzie Tuchlińska, wówczas modelka, brała udział w pokazie mody Ewy Minge. Właścicielem tego przybytku jest Wojciechowski.

Taką imprezę urządziła Tuchlińska

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski budzą nieustanne zainteresowanie mediów, m.in. ze względu na dzielącą ich różnicę wieku. Miliarder jest starszy od ukochanej o 48 lat. 

Patrycja Tuchlińska zwykle dość oszczędnie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem jednak zrobiła wyjątek. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia i nagrania dokumentujące elegancką uroczystość, podczas której zadbano o każdy detal. Organizatorzy postawili na efektowne dekoracje, a stoły uginały się od jedzenia.

Zobacz też: Julia Wieniawa kusi zabójczą figurą w skąpym bikini! Takie wakacje kosztują fortunę!

Największą uwagę zwracały motywy cytrusowe, które pojawiły się zarówno na stołach i w aranżacji przestrzeni. Wśród dekoracji można było dostrzec pomarańcze, cytryny i inne owoce, tworzące wakacyjny, śródziemnomorski klimat. Wyglądało na to, że taka sceneria szczególnie przypadła do gustu najmłodszym uczestnikom wydarzenia.

Dzieci Tuchlińskiej i Wojciechowskiego zachwycone menu

August i Aurora, którzy bardzo rzadko pojawiają się w mediach społecznościowych swojej mamy, tym razem również załapali się na kilka ujęć. Dzieci z zainteresowaniem oglądały dekoracje i korzystały z atrakcji przygotowanych podczas spotkania. Fani od razu zwrócili uwagę na to, jak szybko rosną pociechy Patrycji i Józefa.

Czytaj także: Wiemy, kto jeszcze wróci do nowego sezonu “Rancza”. Niektóre nazwiska was zaskoczą

Nie zabrakło także kulinarnych atrakcji. Z relacji opublikowanych przez Tuchlińską wynika, że goście mogli liczyć na starannie przygotowane menu. Na stołach pojawiły się wykwintne przekąski, a jedną z nich były boczniaki marynowane w cytrusach. To jednak nie wszystko. Na uczestników czekał również efektowny tort, który stał się jednym z głównych punktów przyjęcia.

Tuchlińska świetnie się bawiła

Nagrania pokazały również samą Patrycję, która przez cały wieczór nie kryła dobrego humoru. Modelka i influencerka bawiła się w towarzystwie znajomych, pozując do zdjęć i rozmawiając z gośćmi. Wszystko wskazuje na to, że atmosfera była wyjątkowo swobodna i pełna pozytywnej energii.

Największą zagadką pozostaje jednak powód organizacji wydarzenia. Patrycja nie zdradziła, czy przyjęcie było związane z rodzinną uroczystością, urodzinami, jubileuszem czy inną ważną okazją. W swoich relacjach skupiła się przede wszystkim na pokazaniu klimatu spotkania, pomijając szczegóły dotyczące jego charakteru.

Zobacz też: Córka Englerta plażuje na ulicy! Co ona ma w ustach? 

Tak się bawi Patrycja Tuchlińska. Były tam dzieci
Galeria zdjęć 21
Dawid Kwiatkowski wyjawił prawdę o zarobkach gwiazd na imprezach sylwestrowych. To nie są kokosy!
Sonda
Śledzisz listę "Najbogatsi Polacy" tworzoną przez magazyn Forbes?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JÓZEF WOJCIECHOWSKI
PATRYCJA TUCHLIŃSKA