Black Eyed Peas podbiją Stadion Legii Warszawa podczas Warsaw Music Festival! Znamy szczegóły!

13,17 i 20 czerwca 2026 stolica Polski stanie się pulsującym sercem muzyki – miejscem, które połączy emocje, dźwięki i energię wielu pokoleń. To festiwal łączący różne brzmienia, generacje i społeczności. Na jednej scenie wystąpią BLACK EYED PEAS, ARTBAT, ARGY, KOROLOVA, STEVE ANGELLO, ARMIN VAN BUUREN, JOHN SUMMIT i inni. To kilkudniowe wydarzenie muzyczne, z różnymi gatunkami muzycznymi — od popu, przez rock, po elektronikę, w tym EDM, melodic techno i trance. Za realizację wydarzenia odpowiada TME Entertainment, która jest agencją z ponad 20-letnim doświadczeniem w organizacji koncertów w Polsce.

CAŁY HARMONOGRAM IMPREZY TUTAJ: Warsaw Music Festival - godziny koncertów 17.06.2026. O której Black Eyed Peas?

Kim jest zespół Black Eyes Peas?

Black Eyed Peas od ponad 25 lat utrzymują się w czołówce światowej sceny muzycznej. Trio z Los Angeles — will.i.am, apl.de.ap i Taboo, wspierane jest podczas koncertów przez J Rey Soul. Po raz ostatni wystąpili w Polsce podczas sylwestra w Zakopanem 2022/2023.

Black Eyed Peas to amerykański zespół muzyczny założony w 1995 roku, który zdobył światową popularność dzięki połączeniu hip-hopu, popu i muzyki elektronicznej. Grupę tworzyli m.in. will.i.am, apl.de.ap, Taboo oraz wokalistka Fergie, która dołączyła w 2002 roku. Wśród największych przebojów zespołu znajdują się „Where Is the Love?”, „I Gotta Feeling”, „Boom Boom Pow”, „Meet Me Halfway” oraz „Pump It”. Black Eyed Peas sprzedali miliony płyt na całym świecie i zdobyli liczne nagrody, stając się jednym z najpopularniejszych zespołów muzyki rozrywkowej XXI wieku.

Fergie stopniowo oddaliła się od działalności z Black Eyed Peas po 2011 roku, aby skupić się na życiu rodzinnym i własnej karierze solowej. Członkowie zespołu wielokrotnie podkreślali, że nie doszło do konfliktu ani oficjalnego „wyrzucenia” jej z grupy.

Ostatnio jedna z ich piosenek stała się viralem na Tik Toku, co było też okazją do wspólnego pojawienie się zespołu na scenie.

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W Warszawie zobaczymy ich wielkie show. Bilety dostępne na wydarzenie wciąż są dostępne.

Widowiskowe show odbędzie się 17 czerwca pod patronatem Radia ESKA. Już nie możemy się doczekać!

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku