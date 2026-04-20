Spis treści
Dewastacja kościoła w Trzebini. Straty wyceniono na 25 tysięcy złotych
Wandal dokonał dewastacji pod osłoną nocy z soboty na niedzielę (18/19 kwietnia). Jak przekazali mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie:
„nieznany sprawca naniósł farbą w sprayu liczne napisy i symbole na elewację świątyni, powodując znaczne straty materialne oraz wywołując oburzenie wśród mieszkańców i parafian”
Zniszczenia zauważono o poranku, tuż przed godziną 6, a o wszystkim poinformował służby proboszcz miejscowej parafii. Śledczy błyskawicznie przystąpili do pracy, zabezpieczając dowody i ślady pozostawione przez sprawcę. Wstępne szacunki wskazują, że usunięcie malunków pochłonie około 25 tysięcy złotych.
Kryminalni z komisariatu w Trzebini szybko wpadli na trop wandala. Służby wydały w tej sprawie oficjalny komunikat:
„Jeszcze tego samego dnia, po wykonaniu niezbędnych czynności, policjanci Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Trzebini wytypowali dwie osoby mogące mieć związek ze sprawą, które następnie zostały zatrzymane w godzinach wieczornych”
Głównym podejrzanym okazał się 33-latek. Podczas zatrzymania funkcjonariusze odkryli w jego miejscu przebywania symbole łudząco przypominające te z kościelnego muru, co stanowiło mocny dowód w sprawie.
Mundurowi zaznaczają, że:
„wobec zatrzymanego będą prowadzone dalsze czynności procesowe”
Służby dodają jednocześnie, że śledztwo ma charakter rozwojowy.
Postępowanie trwa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w związku z tą dewastacją.
Kara dla 33-latka. Więzienie za uszkodzenie elewacji świątyni
Artykuł 288 kodeksu karnego jasno określa konsekwencje dewastacji cudzej własności. Sprawca musi liczyć się z karą sięgającą nawet pięciu lat pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę sakralny charakter zniszczonego budynku, wymiar sprawiedliwości może potraktować ten wybryk wyjątkowo surowo. Oprócz pobytu w zakładzie karnym wandal będzie prawdopodobnie zobowiązany do uregulowania kosztów przywrócenia ścian do pierwotnego stanu, czyli zapłaty 25 tysięcy złotych.