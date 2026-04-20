Dewastacja kościoła w Trzebini. Straty wyceniono na 25 tysięcy złotych

Wandal dokonał dewastacji pod osłoną nocy z soboty na niedzielę (18/19 kwietnia). Jak przekazali mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie:

„nieznany sprawca naniósł farbą w sprayu liczne napisy i symbole na elewację świątyni, powodując znaczne straty materialne oraz wywołując oburzenie wśród mieszkańców i parafian”

Zniszczenia zauważono o poranku, tuż przed godziną 6, a o wszystkim poinformował służby proboszcz miejscowej parafii. Śledczy błyskawicznie przystąpili do pracy, zabezpieczając dowody i ślady pozostawione przez sprawcę. Wstępne szacunki wskazują, że usunięcie malunków pochłonie około 25 tysięcy złotych.

Kryminalni z komisariatu w Trzebini szybko wpadli na trop wandala. Służby wydały w tej sprawie oficjalny komunikat:

„Jeszcze tego samego dnia, po wykonaniu niezbędnych czynności, policjanci Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Trzebini wytypowali dwie osoby mogące mieć związek ze sprawą, które następnie zostały zatrzymane w godzinach wieczornych”

Głównym podejrzanym okazał się 33-latek. Podczas zatrzymania funkcjonariusze odkryli w jego miejscu przebywania symbole łudząco przypominające te z kościelnego muru, co stanowiło mocny dowód w sprawie.

Mundurowi zaznaczają, że:

„wobec zatrzymanego będą prowadzone dalsze czynności procesowe”

Służby dodają jednocześnie, że śledztwo ma charakter rozwojowy.

Postępowanie trwa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w związku z tą dewastacją.

Kara dla 33-latka. Więzienie za uszkodzenie elewacji świątyni

Artykuł 288 kodeksu karnego jasno określa konsekwencje dewastacji cudzej własności. Sprawca musi liczyć się z karą sięgającą nawet pięciu lat pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę sakralny charakter zniszczonego budynku, wymiar sprawiedliwości może potraktować ten wybryk wyjątkowo surowo. Oprócz pobytu w zakładzie karnym wandal będzie prawdopodobnie zobowiązany do uregulowania kosztów przywrócenia ścian do pierwotnego stanu, czyli zapłaty 25 tysięcy złotych.

Sonda Czy kary dla wandali są za niskie? Tak Nie Trudno stwierdzić