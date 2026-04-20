Matura 2026 za chwilę. Ten przedmiot uchodzi za najłatwiejszy. Zdawalność prawie 80 proc.

Do matury 2026 zostały już ostatnie tygodnie. W całej Polsce uczniowie kończą powtórki i sprawdzają swoją wiedzę przed egzaminem, który dla wielu z nich będzie przepustką na studia. Wśród obowiązkowych przedmiotów są takie, które co roku budzą większy stres, ale też takie, które uchodzą za znacznie bardziej przewidywalne.

Najłatwiejszy przedmiot na maturze

Który egzamin maturalny jest zazwyczaj dla abiturientów najłatwiejszy? Mogłoby się wydawać, że j. polski, lecz nic bardziej mylnego! Spoglądając na statystyki z 2025 roku widzimy, że najwyższą średnią wśród gzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym miał język angielski - 78 procent. Skąd tak wysoki wynik?

Za tak dobrą zdawalnością stoi przede wszystkim kontakt uczniów z językiem angielskim na co dzień – nie tylko podczas lekcji, ale też w internecie, muzyce czy filmach. Dzięki temu nauka nie ogranicza się wyłącznie do szkolnych podręczników. Znaczenie ma także forma egzaminu. Zadania skupiają się głównie na praktycznych umiejętnościach, takich jak rozumienie tekstu czy podstawowa komunikacja, co dla wielu uczniów jest bardziej przystępne.

Matura próbna 2026 angielski: odpowiedzi eksperta [6.03.2026]

Harmonogram matur 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w ostatnim czasie pełny harmonogram egzaminów wraz z godzinami. Poniżej przedstawiamy daty matur 2026:

Egzaminy ustne – maj 2026 (godziny ustalane indywidualnie przez szkoły).

język polski: 8–9, 11–14, 18–23, 28–30 maja

języki obce: 7–30 maja (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja).

Egzaminy obowiązkowe pisemne (godz. 9:00)

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)

godz. 14:00 – matematyka w języku obcym (pp – szkoły dwujęzyczne)

godz. 15:35 – geografia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne).

Pełny harmonogram znajdziecie tutaj: Matura 2026 – harmonogram egzaminów