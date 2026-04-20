Abp senior Marek Jędraszewski poświęcił kilkadziesiąt tysięcy motocykli podczas Zlotu Gwiaździstego na Jasnej Górze.

Hierarcha zwracając się do motocyklistów, porównał ich "żelazne rumaki" do husarii.

W kazaniu abp Jędraszewski skrytykował osoby walczące z krzyżem, porównując ich do "sowietów i hitlerowców".

Abp Jędraszewski ostro o aborcji i krzyżu: "Haniebna tradycja sowietów i hitlerowców"

W niedzielę (19 kwietnia) na błoniach jasnogórskich odbyła się msza święta, którą odprawił arcybiskup senior Marek Jędraszewski. Zgromadziła ona kilkadziesiąt tysięcy uczestników dwudniowego zlotu, organizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

Były metropolita krakowski rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia o 1060. rocznicy chrztu Polski i apelował o obronę krzyża. W jego ocenie, działania niektórych grup i osób, które "poniewierają ten krzyż", wpisują się w "haniebną tradycję i sowietów, i hitlerowców niemieckich". Hierarcha przywołał przykład płonącego papieskiego krzyża przed kościołem w Warszawie w Wielki Piątek oraz komentarz w mediach społecznościowych, który uznał za "potworną prowokację". - Jak ocenić inaczej niż potworną prowokację wobec nas słowa wpisane w media społecznościowe, kiedy w Wielki Piątek płonął papieski krzyż przed kościołem w Warszawie, a pewna pani napisała «piękny widok»? – pytał retorycznie abp Jędraszewski.

Arcybiskup odniósł się również do kwestii ochrony życia, krytykując promowanie aborcji. Wspomniał także o sprawie pani Weroniki Krawczyk, matki trójki dzieci, która wskazała w internecie lekarza namawiającego ją do aborcji. Krawczyk została skazana, a następnie ułaskawiona przez prezydenta RP. - Na szczęście mamy takiego prezydenta, dla którego są ciągle aktualne ważne fundamentalne wartości boże i ludzkie – dodał abp Jędraszewski.

Abp Jędraszewski porównał motocyklistów do husarii

Przed poświęceniem motocykli, abp Jędraszewski zwrócił się do uczestników zlotu, porównując ich "żelazne rumaki" do historycznej husarii i konfederatów barskich. Podkreślił, że motocykliści, podobnie jak dawni obrońcy, kontynuują walkę o suwerenność Polski.

- Wasze żelazne rumaki nasuwają wspomnienia historyczne odnoszące się najpierw do naszej husarii ale także do tych niezłomnych konfederatów barskich, którzy w roku 1768 podjęli, także tu na Jasnej Górze, nierówną walkę o suwerenność Polski chylącej się wtedy ku upadkowi – mówił hierarcha.

