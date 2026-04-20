Rozczarowanie w Gdańsku! Zdjęcia najwierniejszych kibiców z meczu Lechia - Piast

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1:1 (0:0) (63' Żelizko - 85' k. Dziczek)

Lechia Gdańsk: Paulsen - Wójtowicz (46' Kłudka), Pllana, Rodin, Vojtko (90+5' Kałahur) - Neugebauer (62' Wjunnyk), Żelizko - Mena, Ćirković, Sezonienko (46' Tsarenko), Bobcek.

Piast Gliwice: Holec - Twumasi, Rivas, Drapiński, Lewicki - Dziczek, Tomasiewicz (67' Vallejo), Leśniak (28' Borowski) - Sanca (76' Mucha), Felix (76' Katsantonis), Lokilo (46' Czerwiński).

Sędzia: Paweł Raczkowski

Widzów: niespełna 10 tysięcy

Rozczarowanie w Gdańsku. Lechia nie wykorzystała szansy

Podopieczni Johna Carvera przystąpili do poniedziałkowej konfrontacji bez Rifeta Kapicia. Bośniak przeżył rodzinną tragedię. Zmarł jego brat i w ostatnich dniach ofensywny pomocnik uczestniczył w ceremonii pogrzebowej. Mimo absencji kluczowego zawodnika, to Lechia była faworytem meczu z Piastem. Co więcej - w 24. minucie Emmanuel Twumasi wyleciał z boiska za brutalny faul na Iwanie Żelizko. Wydawało się, że gospodarze mają wszystkie karty w swoich rękach.

Na udokumentowanie przewagi kibice z Gdańska czekali do 63. minucie. W roli głównej znów wystąpił Żelizko. Kapitalny strzał pomocnika "Biało-Zielonych" dał prowadzenie ekipie Carvera. Piast nie zamierzał składać broni i dopiął swego w samej końcówce. Nierozważnie zagrał Matej Rodin, który trafił w twarz Jakuba Czerwińskiego. Po analizie VAR arbiter Paweł Raczkowski podyktował rzut karny, który pewnym strzałem na bramkę zamienił Patryk Dziczek. Gdańszczanie ruszyli do ataku, ale nie zdołali stworzyć żadnej klarownej sytuacji.

Po przeciętnym spotkaniu oba zespoły podzieliły się punktami. Z przebiegu meczu remis mógł ucieszyć jedynie ekipę Daniela Myśliwca, która ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

Galeria ze zdjęciami: Tak wyglądał mecz Lechia - Piast na trybunach! Najwierniejsi kibice przyszli na Polsat Plus Arenę

