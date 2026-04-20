Emmanuel Macron przybył do Gdańska. Mieszkańcy oblegają centrum, by zobaczyć prezydenta

2026-04-20 13:25

Emmanuel Macron przyjechał do Gdańska i natychmiast przyciągnął uwagę mieszkańców. W centrum miasta pojawiły się liczne grupy ludzi, które chcą zobaczyć prezydenta Francji na własne oczy. Wizyta obejmuje nie tylko kluczowe rozmowy z Donaldem Tuskiem dotyczące bezpieczeństwa, NATO i energetyki, ale także napięty plan dnia i utrudnienia w ruchu.

Emmanuel Macron już w Gdańsku i wzbudza ogromne zainteresowanie!
Emmanuel Macron rozmawia z Donaldem Tuskiem. Szczyt w Gdańsku

Tematy takie jak obronność, bezpieczeństwo energetyczne czy rola Polski w NATO będą głównym przedmiotem rozmów premiera Donalda Tuska z Emmanuelem Macronem. Francuski prezydent przyleciał do Gdańska w poniedziałek, 20 kwietnia, około godziny 11:30, by wziąć udział w Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym.

Pierwszym punktem wizyty jest złożenie hołdu na Wojskowym Cmentarzu Francuskim na gdańskich Siedlcach, gdzie pochowano około 1500 obywateli Francji – głównie jeńców z czasów obu wojen światowych oraz żołnierzy z epoki napoleońskiej.

Prezydent Francji odwiedza Trójmiasto. Zmiany w ruchu drogowym

W dalszej części dnia Macron ma pojawić się w Dworze Artusa oraz najprawdopodobniej odwiedzić Ratusz Głównego Miasta. Niewykluczony jest także spacer ulicą Długą.

W związku z wizytą w centrum Gdańska występują utrudnienia. Na trasach przejazdu kolumny prezydenckiej mogą być czasowo zamykane ulice, co wpływa na płynność ruchu.

Po południu zaplanowano wizytę w Europejskim Centrum Solidarności.

W wydarzeniu uczestniczą także przedstawiciele kluczowych resortów obu krajów – spraw zagranicznych, obrony, energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Wśród nich jest m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

