QUIZ. Zakupy w PRL. Przetrwasz bez wpadki?

Zakupy w PRL były wyzwaniem

Dziś wystarczy kilka minut w sklepie albo szybkie zamówienie online. W czasach PRL codzienne zakupy potrafiły jednak zamienić się w prawdziwą wyprawę. Kluczowe były nie tylko pieniądze, ale też… szczęście, znajomości i czas.

Puste półki nie należały do rzadkości, a gdy w sklepie pojawiał się towar, natychmiast ustawiały się długie kolejki. Hasło "rzucili towar" potrafiło błyskawicznie postawić na nogi całe osiedla.

Kartki, kolejki i kombinowanie

W latach 80. wiele produktów można było kupić wyłącznie na kartki. Dotyczyło to m.in. mięsa, cukru czy benzyny. Nawet posiadając odpowiedni przydział, nie było jednak gwarancji, że towar faktycznie znajdzie się w sklepie.

Zdarzało się, że ktoś zajmował miejsce w kolejce jeszcze przed otwarciem sklepu, a potem wracał dopiero na swoją kolej. Nie brakowało też osób, które potrafiły "załatwić" trudno dostępne produkty. W realiach niedoboru spryt i kontakty bywały równie ważne, jak pieniądze.

Pewex i namiastka luksusu

Na tle szarej codzienności wyróżniały się sklepy Pewex, gdzie za dolary lub bony można było kupić zagraniczne towary - od ubrań po sprzęt elektroniczny. Dla wielu były one symbolem niedostępnego luksusu i oknem na świat.

To właśnie tam można było znaleźć rzeczy, o których w zwykłych sklepach można było tylko pomarzyć.

Sprawdź się w quizie

Czy pamiętasz - albo potrafisz sobie wyobrazić - jak wyglądały zakupy w tamtych czasach? Przygotowaliśmy quiz, który weryfikuje wiedzę o realiach PRL.

Zakupy w PRL. Przetrwasz ten quiz bez wpadki?

Przekonaj się, czy poradziłbyś sobie w świecie kartek, kolejek i niekończącego się czekania.