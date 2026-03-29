Była ekranową kusicielką PRL-u i "aktorką od odważnych scen". Dziś triumfuje w innej branży!

Aleksandra Kalita
2026-03-29 5:05

W latach 80. Elżbieta Panas była jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Miała talent, urodę i odwagę do grania scen, których obawiały się inne aktorki. Mówiono nawet, że jest ekspertką od odważnych scen. Z czasem stało się to jej przekleństwem. Jej kariera stanęła w miejscu, gdy razem z mężem wyjechała do USA. Dziś znowu występuje na ekranach, ale to nie aktorstwo jest jej największą pasją.

Elżbieta Panas: "Ekspertka od odważnych ról"

Gdy w 1984 roku Elżbieta Panas w 1994 roku została absolwentką Studia Wokalno-Aktorskiego przy gdyńskim Teatrze muzycznym, miała już na swoim koncie pierwsze role aktorskie. Na ekranie zadebiutowała cztery lata wcześniej w komedii "Bo oszalałem dla niej" w reżyserii Sylwestera Chęcińskiego. Zagrała kochankę Barnaby (Ignacy Gogolewski).

Dwa lata później reżyser zaprosił ją do swojego kolejnego projektu. W "Wielkim Szu" wcieliła się w prostytutkę. Role u Chęcińskiego były niewielkie, ale w pewnym sensie wyznaczyły kierunek jaki obrała kariera Elżbiety Panas. Grała dużo i często otrzymywała role kochanek, barmanek, prostytutek.

Nie miała oporów przez rozbieraniem się na ekranie, co chętnie wykorzystywali reżyserzy. Z czasem stała się "aktorką od odważnych scen". Swoje wdzięki pokazała m.in. w "Wielkim Szu", "Och, Karol", "Lubię nietoperze" "Piętno" czy "Misja specjalna". 

Elżbieta Panas: Niespełniony american dream

Elżbieta Panas grała w kilku produkcjach rocznie aż do 1988 roku. Gdy na ekrany kin wszedł kultowy "Kogel-mogel" z jej udziałem, ona postanowiła wyjechać z Polski. Zdecydowała się na to za sprawą męża. Henryk Apostel, piłkarz i trener, otrzymał propozycję prowadzenia drużyny Orły Chicago.

Mieli nadzieję spełnić "americam dream". Nie było to jednak tak łatwe, jak im się wydawało. Po kilku latach małżonkowie wrócili do ojczyzny na tarczy. O emigracji nie chcą rozmawiać. Elżbieta Panas w wywiadach nie podejmuje tego tematu. Niestety, szybko okazało się, że w kraju nie czekano na nią z otwartymi rękami.

Zaledwie trzyletni wyjazd wszystko zmienił. W branży pojawiły się nowe "młodsze koleżanki". Dla Panas nie było już miejsca. Musiała trochę poczekać zanim pojawiły się role. Dziś gra dużo, ale brakuje w jej dorobku przełomowych ról. Aktorka wyciągnęła za to lekcję z przeszłości i nie ma zamiaru wybrzydzać.

Aktorstwo jest bardzo zazdrosnym zawodem, tęskni się za każdą kolejną rolą. Dlatego też staram się nie odrzucać żadnych propozycji - przyznała w wywiadzie dla "Kuriera Południowego".

Elżbieta Panas odkryła nową pasję

Od powrotu regularnie pojawia się na małym ekranie i to w coraz większych rolach. Obecnie można ją zobaczyć m.in. w "Klanie", "Świętym", "Dzielnicy strachu" czy "Zaraz wracam".  

Elżbieta Panas wspiera aktorów-seniorów. Od dawna działa na rzecz Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Gościła również na niedawnym spotkaniu wielkanocnym. Odkryła też w sobie pasję do... golfa. W rozmowie z magazynem "Tygrysy Biznesu" stwierdziła, że kocha golf za to, że w przeciwieństwie do aktorstwa, można go uprawiać w każdym wieku.

Elżbieta Panas jest prezeską Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet. Zajmuje się też promowaniem tej dyscypliny sportu i organizuje turnieje. W 2011 roku wzięła udział w turnieju Dr Irena Eris Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet w Golfie. Zdobyła tytuł Międzynarodowej Mistrzyni Polski Seniorek.

Golf to nie tylko styl życia, to również dążenie do doskonałości - stwierdziła Panas w jednym z wywiadów.

W 2018 roku odbyła się gala 25-lecia Polskiego Związku Golfa. Elżbieta Panas otrzymała wtedy z rąk przedstawicielki Ministra Sportu i Turystyki medal "Za Zasługi dla Sportu".

Galeria zdjęć 17

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GWIAZDY PRL