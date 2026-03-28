Nie zapomnij podlać tym borówki amerykańskiej w pierwszej połowie kwietnia. Nawóz zapewni jej lepszy wzrost i owocowanie. Tak słodkich borówek amerykańskich jeszcze nie jadłeś

Polscy ogrodnicy cenią borówkę amerykańską, lecz jej uprawa wymaga specjalnej uwagi, zwłaszcza w kwestii nawożenia.

Kluczowe dla zdrowego wzrostu borówki jest kwaśne podłoże (pH 3,8-4,4), które zapobiega żółknięciu liści i zahamowaniu rozwoju.

Krzewy borówki amerykańskiej to najczęściej wybierane rośliny owocujące w polskich ogrodach. Można powiedzieć, że polscy działkowicze to mistrzowie uprawy borówki amerykańskiej. Każdy z nich doskonale wie, że borówka amerykańska to prawidłowego wzrostu potrzebuje regularnego i dopasowanego nawożenia. Szczególnie istotne są nawozy aplikowane wiosną. Wpływają one na cały sezon wegetacji, wzmacniają układ korzeniowy, a także stymulują do lepszego wydawania plonów.

Borówka amerykańska świetnie sprawdza się w ogrodach ponieważ podobnie jak popularne krzewy kwietnia najlepiej rośnie na kwaśnym podłożu o pH na poziomie 3,8 do 4,4. Może z powodzeniem rosnąć w pobliżu azalii, hortensji oraz rododendronów. Warto pamiętać, że podłoże ma kluczowe znaczenie w procesach wzrostu borówki amerykańskiej. Zbyt zasadowa gleba ograniczy rozrost krzewy, który nie będzie w stanie pobierać z niej potrzebnych substancji odżywczych. W takiej sytuacji liście zaczną żółknąć i marnieć. Przy pH powyżej 6 wzrost rośliny zostaje całkowicie zahamowany.

Do nawożenia borówki amerykańskiej nie trzeba sięgać po kupne odżywki. Z powodzeniem wystarczą domowe nawozy, które przygotujesz samodzielnie. Jednym z takich nawozów jest gnojówka z iglastych odpadów organicznych. Drzewa iglaste świetnie zakwaszają podłoże i utrzymują się przez długi czas. Wystarczy, że zbierzesz wiadro igieł sosnowych oraz niewielką ilość dębowych liści (zawierają garbniki, które lekko zakwaszają glebę oraz są bogate w węgiel). Całość należy zalać wodą, najlepiej deszczówką, a następnie przygnieść kamieniem. Tak przygotowany pojemnik odstawiamy w chłodne, zacienione miejsce na około 10 dni. Po tym czasie nawóz powinien sformatować i być gotowy do użycia. Przed zaaplikowaniem go do roślin wymagane jest rozcieńczanie. Na jeden litr nawozu dodawaj jeden litr wody. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj krzewy borówki amerykańskiej przez cały sezon. Gnojówka z igieł sosnowych oraz liści dębu dostarczy cennych substancji odżywczych. Będą one pobierane bezpośrednio z gleby, a borówka amerykańska będzie mieć do nich stały dostęp.

Jakich nawozów potrzebuje borówka amerykańska w sezonie?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w nawożeniu borówek jest stosowanie nawozów uniwersalnych lub tych przeznaczonych dla roślin zasadolubnych. Tego typu nawozy mogą podnieść pH gleby, co z kolei prowadzi do blokowania przyswajania kluczowych składników odżywczych, nawet jeśli są obecne w podłożu. W efekcie rośliny mogą cierpieć na chlorozę (żółknięcie liści), zahamowanie wzrostu i słabe plonowanie, mimo regularnego nawożenia. Zawsze sprawdzaj etykiety nawozów i upewnij się, że są przeznaczone dla roślin kwasolubnych. Pamiętaj, że potrzeby borówki zmieniają się w ciągu sezonu wegetacyjnego. Wiosną, po ruszeniu wegetacji, roślina potrzebuje więcej azotu do budowy masy zielonej. W okresie kwitnienia i zawiązywania owoców wzrasta zapotrzebowanie na fosfor i potas. Natomiast jesienią, po zbiorach, warto zastosować nawóz jesienny o obniżonej zawartości azotu, który przygotuje rośliny do zimy i wzmocni ich odporność. Dostosowanie nawożenia do fazy rozwoju rośliny jest kluczem do obfitych zbiorów.

