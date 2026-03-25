Starannie rozpuść 1 łyżkę w wodzie i podlej krzaczki borówki. Latem słodkie owoce zasypią każdą gałąź. Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-25 5:11

Jeśli pragniesz, aby krzewy borówki amerykańskiej, które uprawiasz w ogrodzie, obficie owocowały już w najbliższym sezonie, to koniecznie zadbaj o ich odpowiednie odżywienie. Koniec marca to najlepszy moment, aby zastosować naturalny nawóz do borówek. Rozpuść jedną łyżkę w wodzie i podlej krzaczki, a latem słodkie owoce zasypią każdą gałąź. Zagwarantujesz sobie borówkowy urodzaj.

Odżywka do borówki amerykańskiej

Autor: Shutterstock Odżywka do borówki amerykańskiej
  • Borówka amerykańska wymaga kwaśnej gleby, by obficie owocować.
  • Istnieje prosty, domowy sposób na zakwaszenie podłoża, który odmieni Twoje zbiory.
  • Poznaj sekret bujnych krzewów i słodkich owoców – przekonaj się, co sprawi, że Twoje borówki będą rosły jak na drożdżach!

Rozpuść 1 łyżkę w wodzie i wlej pod krzaczki borówki, a latem słodkie owoce zasypią każdą gałąź

Borówka amerykańska to krzew owocowy, który odwdzięcza się obfitymi plonami słodkich i zdrowych owoców, ale wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Jest niewątpliwie coraz chętniej uprawiana przez Polaków w ogrodach i na polach. Jeśli jednak chcemy, aby jej krzaczki obficie owocowały, to nie powinniśmy zaniedbywać spełniania podstawowych wymagań w uprawie borówki amerykańskiej. I oprócz dobrania idealnie nasłonecznionego stanowiska, podlewania, to najważniejszą kwestią jest podłoże, w jakim uprawiane są krzaczki borówki. Otóż roślina ta do zdrowego i intensywnego wzrostu oraz owocowania potrzebuje kwaśnej gleby o pH w zakresie 3,5-5,5. Dlatego jeszcze przed sezonem warto zadbać o zakwaszenie gleby wokół borówek, aby latem krzewy zasypały się słodkimi owocami. Wsypuję jedną łyżkę kwasku cytrynowego na 10 litrów wody, dokładnie mieszam i podlewam tym roztworem swoje borówki w ogrodzie. Ten naturalny nawóz sprawia, że krzaczki rosną jak na sterydach i bujnie owocują. Kwasek cytrynowy znakomicie zakwasza glebę w okolicy krzaczków. Takim nawozem podlewam borówkę amerykańską dwa razy w miesiącu, zachowując regularne odstępy czasowe.

Uprawa borówki amerykańskiej. O czym trzeba pamiętać? 

Borówka lubi słońce, które wpływa na dojrzewanie owoców i ich słodycz. Dlatego wybierz miejsce, gdzie krzew będzie miał dostęp do słońca przez co najmniej 6 godzin dziennie. Najlepiej rośnie na lekkich, przepuszczalnych glebach, bogatych w próchnicę. Co więcej, roślina ta lubi wilgotną glebę, szczególnie w okresie kwitnienia i owocowania. Z kolei ściółkowanie korą sosnową pomaga utrzymać wilgotność gleby, ogranicza wzrost chwastów i zakwasza glebę. Wiosną trzeba pamiętać o przycinaniu krzewów borówki. Wykonuje się to wczesną wiosną, zanim roślina rozpocznie wegetację. Usuwa się chore, stare i słabe pędy, aby pobudzić wzrost młodych gałęzi, co wpływa na obfitość owocowania.

