Papież mocno o wojnach! Podsumował przywódców agresorów

Papież w Monako: wojny rodzą się z kultu władzy i pieniędzy

Papież Leon XIV podczas sobotniej mszy w Monako nie owijał w bawełnę. Wprost powiedział, że wojny są efektem tego, że ludzie stawiają władzę i pieniądze ponad wszystko inne. Podczas gdy także współcześnie przywódcy rozpętujący krwawe konflikty dorabiają do tego ideologię i przedstawiają opinii publicznej pozorne powody ataków, prawda o ich motywacja jest o wiele mniej wzniosła. Na stadionie Ludwika II podczas homilii papież zwrócił uwagę na to, że świat zmierza w dwóch kierunkach. Z jednej strony jest wiara i wartości, z drugiej – działania ludzi, którzy bez skrupułów sięgają po przemoc. Jak zaznaczył, to nie jest tylko historia, ale coś, co dzieje się także dziś. Leon XIV mówił o cierpieniu niewinnych ludzi. Podkreślił, że w wielu miejscach świata podejmowane są decyzje, które prowadzą do śmierci osób bezbronnych. Często tłumaczy się to różnymi powodami, ale – jak zaznaczył – nie zmienia to faktu, że giną ludzie. Papież powiedział, że wojny są „owocem bałwochwalstwa władzy i pieniędzy”.

Papież zaapelował, by nie przyzwyczajać się do wojny. Jak mówił, obrazy konfliktów i dźwięk broni nie mogą stać się czymś normalnym

Papież przypomniał, że odpowiedzią na zło nie powinna być obojętność. Jego zdaniem kluczowe jest miłosierdzie, które – jak mówił – może zmienić sposób myślenia i działania. To ono ma siłę, by zamienić władzę w służbę, a twardość serca w troskę o innych. Odniósł się też do słów papieża Franciszka o „kulturze miłosierdzia”, która wyklucza odrzucanie drugiego człowieka. Ostrzegł przy tym przed tym, co nazwał bałwochwalstwem. Chodzi o sytuację, gdy rzeczy takie jak pieniądze czy wpływy stają się dla ludzi najważniejsze. Jak podkreślił, to właśnie takie podejście prowadzi do podziałów i konfliktów. W efekcie jedni mają coraz więcej, a inni zostają z niczym. To rodzi napięcia, które mogą kończyć się przemocą. Papież zaapelował, by nie przyzwyczajać się do wojny. Jak mówił, obrazy konfliktów i dźwięk broni nie mogą stać się czymś normalnym. Zaznaczył, że pokój nie polega tylko na równowadze sił, ale zaczyna się od zmiany w myśleniu ludzi. Na zakończenie wizyty papież miał spotkać się z osobami korzystającymi z pomocy różnych organizacji. Wieczorem wrócił do Watykanu.

During Mass in the Principality of Monaco, Pope Leo XIV urges everyone not to grow "accustomed to the clamor of weapons and images of war," and insists that the Church in Monaco is called to bear witness to living in peace.https://t.co/I6gkvAwXci— Vatican News (@VaticanNews) March 28, 2026

