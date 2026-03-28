Historia i zasady programu "Mam Talent" w TVN

Od 2008 roku stacja TVN emituje polską edycję formatu "Got Talent", która niezmiennie przyciąga przed telewizory tłumy widzów w weekendowe wieczory. Mechanizm rywalizacji jest banalnie prosty: uczestnicy mają zaledwie kilkadziesiąt sekund lub kilka minut na scenie, by zaprezentować swoje umiejętności i uchronić się przed otrzymaniem trzech lub czterech czerwonych krzyżyków od oceniających. Ten rozrywkowy cykl otworzył drzwi do kariery ogromnej rzeszy początkujących artystów, w tym utalentowanym muzykom, zręcznym iluzjonistom, akrobatom oraz tancerzom.

Z perspektywy startujących kluczowym celem jest wygranie pokaźnej nagrody finansowej. Na przestrzeni wielu lat trwania programu na stołkach jurorskich zasiadały przeróżne osobowości show-biznesu, takie jak Kuba Wojewódzki, Robert Kozyra, Małgorzata Foremniak czy Agustin Egurrola. Zmiany nie ominęły również duetu prowadzących, ponieważ po rezygnacji Marcina Prokopa i Szymona Hołowni produkcja musiała znaleźć zupełnie nową energię do prowadzenia uwielbianego formatu.

W najnowszej odsłonie w loży jurorskiej zasiadają Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa, Agustin Egurrola oraz Marcin Prokop. Z kolei w rolę gospodarzy show wcielają się Jan Pirowski wraz z Pauliną Krupińską-Karpiel.

Dotychczasowymi triumfatorami programu byli:

Edycja pierwsza: akrobatyczny duet Melkart Ball

Edycja druga: wirtuoz akordeonu Marcin Wyrostek

Edycja trzecia: wokalistka Magdalena Welc

Edycja czwarta: śpiewający Kacper Sikora

Edycja piąta: para akrobatów Delfina i Bartek

Edycja szósta: malująca piaskiem Tetiana Galicyna

Edycja siódma: wokalista Adrian Makar

Edycja ósma: artystka akrobatyki powietrznej Aleksandra Kiedrowicz

Edycja dziewiąta: śpiewak Jakub Herfort

Edycja dziesiąta: akordeonista Lukas Gogol

Edycja jedenasta: akrobatyczna para Duo Destiny

Edycja dwunasta: duet akrobatyczny Maria Gawlik i Julian Waglewski

Edycja trzynasta: tancerz Krzysztof Jaros

Edycja czternasta: akordeonista Miłosz Bachonko

Edycja piętnasta: raper Bartek Wasilewski

Edycja siedemnasta: wokalista Krystian Leśnik

Liza i border collie Dina zgarniają Złoty Przycisk w "Mam Talent"

Kompletnym zaskoczeniem dla zgromadzonej w studiu publiczności okazał się występ skromnej dziewczyny o imieniu Liza, która pojawiła się na scenie w towarzystwie uroczego psa rasy border collie. Zwierzę i jego właścicielka zaprezentowali przed kamerami specjalnie przygotowany układ choreograficzny, który natychmiast skradł serca wszystkich obecnych na sali nagraniowej.

- Jesteśmy ponad 4 lata. Zabrałam ją, jak była mała i od tamtej pory jesteśmy nierozłączne [...] Borderom trzeba poświęcić dużo uwagi i czasu. Szkoda brać taką rasę tylko po to, żeby chodzić na spacerki - powiedziała Liza.

Jak wyznała uczestniczka, proces przygotowań do przyjęcia psa pod swój dach trwał u niej bardzo długo. Choć formalnie nie zajmuje się profesjonalną tresurą zwierząt, wspólnie z czworonogiem tworzy niesamowity, artystyczny duet sceniczny. Suczka Dina zachwyciła obserwatorów perfekcyjnym zgraniem ze swoją panią oraz niezwykle pięknymi i skomplikowanymi figurami zaprezentowanymi podczas show.

- To było takie płynne i artystyczne. Miałyście lepszy synchron niż niejeden zespół taneczny - śmiała się Julia Wieniawa.

Zasiadający w jury Agustin Egurrola również nie szczędził pochwał, zwracając szczególną uwagę na wysoki kunszt zaprezentowanej choreografii. Zanim jednak sędziowie zdążyli przystąpić do formalnego głosowania nad losem uczestniczek, na środek sceny niespodziewanie wbiegła prowadząca program Paulina Krupińska.

- Tu nie będzie głosowania, bo dla Lizy i dla Diny złoty przycisk [...] Czekałam na coś takiego [...] Jest mi to bliskie sercu. Ona mnie pokochała - powiedziała Krupińska.

Efektem tej spontanicznej i pełnej pięknych emocji decyzji gospodyni formatu jest fakt, że Liza i jej utalentowana suczka Dina mają już całkowicie zagwarantowany bezpośredni start w półfinale siedemnastej edycji popularnego show stacji TVN.