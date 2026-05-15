Karolak parkuje jak lebiega! Nie dość, że na ścieżce rowerowej, to niemal na przejściu dla pieszych!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Małgorzata Kowalska
2026-05-15 4:36

Tomasz Karolak (54 l.) od lat mieszka na Saskiej Kępie w Warszawie i czuje się tam jak król. Tak też parkuje - a to w bramie, a to na zakazie... A tym razem na ścieżce rowerowej i tuż przy przejściu dla pieszych! Tak się spieszył na kebaba, że nie mógł poczekać na legalne miejsce?

Tomasz Karolak ma w nosie przepisy

Tomasz Karolak jest znany na mieście z dość luźnego podejścia do przepisów drogowych. Od lat największy problem dla niego stanowi parkowanie. Ciekawe - czy myśli, że jako gwiazda jest ponad prawem? Czy po prostu ma w nosie współobywateli? Tak czy siak - jego występki są niebezpieczne!

Tym razem paparazzi przyłapali gwiazdora "Rodzinki.pl", gdy swoje luksusowe i potężne Audi zaparkował sobie na ścieżce rowerowej, oraz prawie że na przejściu dla pieszych. Obie te rzeczy są nielegalne, ale nic sobie z tego nie robił i udał się spokojnym krokiem po kebab z popularnego lokalu. - Nie było go około 40 minut - zdradził nam świadek. No cóż - najwyraźniej dla niego głód jest ważniejszy niż bezpieczeństwo innych. 

Co grozi Karolakowi za takie parkowanie? Mandat i punkty karne

Za parkowanie lub zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub w odległości mniejszej niż 10 metrów, a tu wyraźnie widać, że odległość jest zerowa, grozi mandat w wysokości od 100 do 300 zł oraz 5 punktów karnych. Natomiast za zaparkowanie na ścieżce rowerowej grozi mandat w wysokości od 100 do 300 zł oraz 1 punkt karny.

Tomasz Karolak - jak są jego zarobki?

Ale dla wielkiego aktora takie stawki to raczej drobne, które nie robią na nim wrażenia. Według różnych szacunków zarabia około miliona rocznie - składa się na to gaża z "Rodzinki.pl", "Tańca z Gwiazdami", reklam - w tym kontrowersyjnej reklamy piwa w kostiumie świętego Mikołaja, jego własny teatr który prowadzi, role kinowe, w tym główna rola w hitowej serii "Listy do M", a nawet koncerty, bo wciąż bawi się w muzyka.

Tomasz Karolak parkuje jak król na włościach
