Karolak słono zapłaci za świąteczną alko-reklamę? Sprawą zajęła się prokuratura!

Nie milką echa po emisji świątecznego spotu z udziałem Tomasza Karolaka w roli świętego Mikołaja. Reklama, w której aktor reklamuje piwo wywołała ogromne zamieszanie. Głos w tej sprawie wzięły również gwiazdy show-biznesu, które nie kryły oburzenia. To jednak dopiero początek, ponieważ sprawą zajęła się prokuratura!

Świąteczna reklama z Karolakiem wywołała skandal

Na krótko przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia została wyemitowana nowa reklama z udziałem Tomasza Karolaka (54 l.). W spocie popularny aktor odgrywa rolę Mikołaja, który przynosi prezenty w formie piwa. "Pierwszy raz w życiu mam ochotę pobawić się prezentami, co je sam przyniosłem" - pada z ust Karolaka. Po czym nie mogąc się powstrzymać wypija jedno piwo na miejscu i zasiada przy choince, która stworzona jest z butelek po złotym trunku.

Reklama spotkała się z ogromną krytyką ze strony internautów oraz części polskich gwiazd. W komentarzach nie brakowało głosów, że widok "pijanego Mikołaja" burzy bezpieczny, dziecięcy mit i normalizuje picie alkoholu w kontekście świąt. Krótko po publikacji spotu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaczęły spływać pierwsze skargi.

Z kolei producent piwa, Van Pur SA, bronił reklamy, twierdząc, że jest ona skierowana do dorosłych, pozytywnie przeszła kolaudację i wykorzystuje konwencję "bad Santa".

Tomasz Karolak słono zapłaci za świąteczną reklamę piwa?

W wyniku kontrowersji spot został wycofany z TVP oraz TVN. Sam Tomasz Karolak nie odniósł się do sprawy. Może za to na własnej skórze odczuć przykre konsekwencje udziału w reklamie. Kilka tygodni temu Stowarzyszenie Naukowe "Natura i Zdrowie" złożyło do warszawskiej prokuratury powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomione zostały również Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU), Rzeczniczka Praw Dziecka oraz Prezes UOKiK.

Jak informuje portal Pudelek, zawiadomienie zostało przyjęte, a Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola prowadzi postępowanie. Chociaż Tomasz Karolak był zatrudnionym do spotu aktorem jemu również może grozić kara - od 10 tysięcy złotych do nawet 500 tysięcy złotych.

Informuję, że w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie za sygn. 4316-2.Ds.1.2026 prowadzone jest postępowanie przygotowawcze o czyn z art. 45 2 ust 1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przestępstwo będące przedmiotem postępowania zagrożone jest karą grzywny w wymiarze od 10.000 zł do 500.000 zł. Aktualnie sprawa jest w fazie postępowania sprawdzającego - przekazał Piotr A. Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w rozmowie z Pudelkiem.

