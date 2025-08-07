Rekordowa gaża Karolaka w "Tańcu z Gwiazdami"! Tyle jeszcze nikt nie zarobił

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-07 14:26

Już niedługo rusza jubileuszowa edycja uwielbianego przez widzów "Tańca z Gwiazdami". Produkcja szykuje wiele niespodzianek, a skład uczestników zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Najwięcej uwagi przyciąga Tomasz Karolak, który – jak udało się ustalić jednej z redakcji, otrzyma największe wynagrodzenie wśród wszystkich gwiazd. Jeśli uda mu się sięgnąć po zwycięstwo, jego konto zasili zawrotna suma! Jesteście ciekawi jaka?

Powrót "Tańca z Gwiazdami" w jubileuszowym wydaniu zapowiada się z przytupem. Choć emisja pierwszego odcinka dopiero za kilka tygodni, już teraz show wzbudza duże zainteresowanie. Powodem są nie tylko widowiskowe choreografie i emocje na parkiecie, ale przede wszystkim skład uczestników. W nowej odsłonie programu zobaczymy znane twarze z branży rozrywkowej, aktorów przechodzących trudny czas w życiu prywatnym, a także debiuty, które mogą przejść do historii formatu.

Zobacz też: Do rozpoczęcia „Tańca z Gwiazdami” jeszcze kilka tygodni, a Karolak już łamie regulamin?! Produkcja wyjaśnia

Tyle kasy zgarnie Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami". Szok!

Wśród nazwisk, które wzbudzają największe zainteresowanie, znajduje się Tomasz Karolak. Aktor przez wiele lat konsekwentnie odrzucał zaproszenia do udziału w tanecznym show, tłumacząc się brakiem czasu i innymi zobowiązaniami zawodowymi. Tym razem sytuacja się zmieniła!

Tomasz Karolak jest w doskonałej formie - nie tylko tej fizycznej, ale i finansowej. Według informacji dziennikarzy Pudelka, negocjacje z aktorem trwały długo i nie należały do najłatwiejszych. Karolak od początku zaznaczył, że jego życie prywatne nie będzie pokazywane przed kamerami, a także postawił konkretne warunki finansowe. Ostatecznie udało mu się wywalczyć najwyższą gażę spośród wszystkich uczestników tej edycji – około 20 tysięcy złotych za każdy odcinek! Jeśli dotrze do finału i wygra, do jego wynagrodzenia dojdzie dodatkowo 100 tysięcy złotych oraz Kryształowa Kula. Łącznie daje to 300 tysięcy złotych!

Negocjacje były trudne, ale zakończyły się sukcesem. Tomek wynegocjował najwyższą stawkę spośród wszystkich uczestników - za odcinek otrzyma około 20 tysięcy złotych. Jeśli dotrze do finału i wygra program, otrzyma Kryształową Kulę i 100 tys. złotych. Do tego dochodzi 200 tys. złotych za dziesięć odcinków. Łącznie może więc wzbogacić się o 300 tys. zł - mówią dziennikarzom portalu pudelek.pl osoby związane z produkcją.

Na parkiecie, oprócz Karolaka, pojawi się również plejada innych znanych postaci. Widzowie zobaczą m.in. Maurycego Popiela i Michała Czerneckiego – obaj aktorzy przechodzą aktualnie rozwody, co może dodatkowo przyciągnąć uwagę mediów i fanów show. Ciekawie zapowiada się także udział Marcina Rogacewicza, który zatańczy z Agnieszką Kaczorowską – para, według medialnych doniesień, spotyka się również poza salą treningową. Jednym z najbardziej przełomowych momentów będzie występ Katarzyny Zillmann i Janji Lesar będzie to pierwszy w historii programu żeński duet taneczny w polskiej edycji show.

Zobacz też: Karolak oszukuje w "Tańcu z Gwiazdami"?! Już podpadł innym uczestnikom. Minge ujawnia

Zobacz naszą galerię: Rekordowa gaża Karolaka w "Tańcu z Gwiazdami"! Tyle jeszcze nikt nie zarobił

Tomasz Karolak
37 zdjęć
Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami". Cała Polska czekała na jego udział w show!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ KAROLAK
TANIEC Z GWIAZDAMI
POLSAT