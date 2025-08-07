Rekordowa gaża Karolaka w "Tańcu z Gwiazdami"! Tyle jeszcze nikt nie zarobił

Powrót "Tańca z Gwiazdami" w jubileuszowym wydaniu zapowiada się z przytupem. Choć emisja pierwszego odcinka dopiero za kilka tygodni, już teraz show wzbudza duże zainteresowanie. Powodem są nie tylko widowiskowe choreografie i emocje na parkiecie, ale przede wszystkim skład uczestników. W nowej odsłonie programu zobaczymy znane twarze z branży rozrywkowej, aktorów przechodzących trudny czas w życiu prywatnym, a także debiuty, które mogą przejść do historii formatu.

Tyle kasy zgarnie Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami". Szok!

Wśród nazwisk, które wzbudzają największe zainteresowanie, znajduje się Tomasz Karolak. Aktor przez wiele lat konsekwentnie odrzucał zaproszenia do udziału w tanecznym show, tłumacząc się brakiem czasu i innymi zobowiązaniami zawodowymi. Tym razem sytuacja się zmieniła!

Tomasz Karolak jest w doskonałej formie - nie tylko tej fizycznej, ale i finansowej. Według informacji dziennikarzy Pudelka, negocjacje z aktorem trwały długo i nie należały do najłatwiejszych. Karolak od początku zaznaczył, że jego życie prywatne nie będzie pokazywane przed kamerami, a także postawił konkretne warunki finansowe. Ostatecznie udało mu się wywalczyć najwyższą gażę spośród wszystkich uczestników tej edycji – około 20 tysięcy złotych za każdy odcinek! Jeśli dotrze do finału i wygra, do jego wynagrodzenia dojdzie dodatkowo 100 tysięcy złotych oraz Kryształowa Kula. Łącznie daje to 300 tysięcy złotych!

Na parkiecie, oprócz Karolaka, pojawi się również plejada innych znanych postaci. Widzowie zobaczą m.in. Maurycego Popiela i Michała Czerneckiego – obaj aktorzy przechodzą aktualnie rozwody, co może dodatkowo przyciągnąć uwagę mediów i fanów show. Ciekawie zapowiada się także udział Marcina Rogacewicza, który zatańczy z Agnieszką Kaczorowską – para, według medialnych doniesień, spotyka się również poza salą treningową. Jednym z najbardziej przełomowych momentów będzie występ Katarzyny Zillmann i Janji Lesar będzie to pierwszy w historii programu żeński duet taneczny w polskiej edycji show.

