Do rozpoczęcia „Tańca z Gwiazdami” jeszcze kilka tygodni, a Karolak już łamie regulamin?! Produkcja wyjaśnia

Do startu jesiennej edycji „Tańca z Gwiazdami” pozostało jeszcze kilka tygodni, a Tomasz Karolak już zdążył wzbudzić poruszenie. Choć oficjalne treningi uczestników ruszają dopiero 18 sierpnia, aktor… ćwiczy już na własną rękę! W sieci zawrzało. Czy to oznacza, że Karolak łamie zasady show, by zyskać przewagę?

i Autor: AKPA/Instagram/ AKPA