Wstyd! Tomasz Karolak łamie prawo na oczach dziecka

Ojciec powinien być dobrym przykładem dla swoich dzieci. Powinien uczyć je m.in przestrzegania przepisów i niełamania prawa. Niestety, Tomasz Karolak tego nie robi. Gwiazdor „Listów do M.” zabrał ostatnio swoje dzieci do kawiarni. Ale że miał problem z zaparkowaniem auta, postanowił postawić swoje cacko przed bramą wjazdową na czyjąś prywatną posesję. Nawet znak zakazu nie był dla niego straszny. Jak udało nam się dowiedzieć, aktor bez skrupułów zastawił ludziom wjazd do domu na około godziny. Zrobił to, ponieważ chciał mieć blisko do kawiarni, którą odwiedził z dziećmi.

Karolak miał szczęście, że właściciele domu nie zadzwonili na policję. Mandat za niepoprawne zaparkowanie auta może wynieść od 100 zł do nawet 1200 zł. Ale to nie koniec. W końcu samochód mógł zostać usunięty. Stawka za holowanie wynosi od 128 zł do 1714 zł, a za przechowanie pojazdu przez dobę na parkingu depozytowym – od 24 zł do 225 zł.