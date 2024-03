Tomasz Karolak zarobił milion, a narzeka, że cudem udaje mu się przetrwać miesiąc! Ile potrzebuje na godne życie?

W jednym z wywiadów Tomasz Karolak odniósł się do zarobków w branży. - Myślicie, że jak aktor zagra w "Listach do M.", później leży do góry kołami przez rok, no nie jest tak. Jest powszechne przekonanie, że my jesteśmy milionerami, a tak nie jest. To nie są stawki zachodnich gwiazd. Jak grasz główną rolę, to zarobisz 200 tys. złotych w filmie, który oglądają miliony ludzi - powiedział. - Kontrakty reklamowe z dużymi firmami - bank lub telefonia komórkowa - są dla aktora czy jakiekolwiek innego celebryty w tej chwili najbardziej opłacalne - dodał.

On sam w 2023 roku zagrał w pięciu dużych produkcjach, co oznacza, że zarobił milion złotych. W tym roku zdążył już nakręcić kolejną część „Listów do M.”, pojawia się także w programie TVN „Czas na show. Drag Me Out” i prowadzi własny teatr. Dla niego to wciąż za mało. - Cały czas muszę kombinować, żeby nie zabrakło na dzieci, na leasingi. No bo mam też przecież samochodowe leasingi. To nie jest tak, że leżę do góry kołami - podsumował w jednym z wywiadów.

Wszystkie związki Tomasza Karolaka. W przeszłości spotykał się m.in. z serialową Lucy!