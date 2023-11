Karolak i Wendzikowska zdradzają, ile pieniędzy potrzebują, by godnie przeżyć miesiąc. Krupy nikt nie przebije!

Waldek z "Rolnik szuka żony" znalazł miłość! Pochwalił się romantyczną fotką. To Ewa czy Dorota?

Allan Krupa argumentował, że podana przez niego kwota pozwala nie tylko na godne życie, ale też na odkładanie na przyszłość. - Myślę, że to jest takie optymalne. To już można żyć spokojnie, odkładać sobie - wyznał początkujący muzyk. Była gwiazda TVN, Anna Wendzikowska (42 l.) stwierdziła, że potrzebuje połowę tej kwoty. - Żeby mi było tak luźno, fajnie, żebym mogła sobie pozwolić na podróże i utrzymanie moich dzieci, to 40-50 tysięcy miesięcznie - powiedziała. Podobnej kwoty potrzebuje także Tomasz Karolak (52 l.).

"40 tysięcy? Większość nawet na rok tyle nie ma", "Ale to boli... 40-50 tys., kiedy ty do normalnego życia potrzebujesz 4 tys." - można było przeczytać w komentarzach pod wideo z celebrytami. Na szczęście nie wszyscy mają aż tak duże wymagania. Jessica Ziółek (28 l.) potrzebuje 10 tys. złotych, a Paweł Domagała (39 l.) - 12 tys. zł. Najskromniej wypadł Marcin Hakiel (40 l.), który podał, że jest to... 0 zł.

A wy, ile potrzebujecie?

