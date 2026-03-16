Gdzie obejrzeć "The Girl Who Cried Pearls"? Oscarowe dzieło Polaka, czyli "Dziewczyna, która płakała perłami" dostępne online

"The Girl Who Cried Pearls" - o czym jest film?

"The Girl Who Cried Pearls" to trwająca nieco ponad 17 minut animacja poklatkowa stworzona przez duet twórców - Maciek Szczerbowski i Chris Lavis. Produkcja powstała we współpracy z National Film Board of Canada.

Historia rozgrywa się w Montrealu na początku XX wieku i ma formę baśniowej opowieści o miłości oraz chciwości. Bohaterem jest ubogi chłopiec zakochany w dziewczynie, której łzy zamieniają się w perły.

Chłopak zaczyna sprzedawać niezwykłe klejnoty bezwzględnemu właścicielowi lombardu. Z czasem mężczyzna żąda jednak coraz większej liczby pereł, a bohater staje przed dramatycznym wyborem - między miłością a bogactwem.

Gdzie obejrzeć "The Girl Who Cried Pearls"?

Po zdobyciu Oscara 2026 wielu widzów zaczęło szukać informacji, gdzie obejrzeć "The Girl Who Cried Pearls" online.

Film dostępny jest na kilku platformach streamingowych poza granicami naszego kraju. W Kanadzie znaleźć go można:

na stronie NFB.ca,

w aplikacji NFB Films,

w serwisie Crave.

W Europie produkcja dostępna jest m.in. na platformie Arte (w wersji francuskiej), a także w wybranych regionach na Amazon Prime Video - niestety w Polsce nie mamy do niej jeszcze dostępu.

Polscy widzowie mogą obejrzeć oscarową animację w serwisie YouTube. "The Girl Who Cried Pearls" udostępniła francuska strona ARTE.

Sukces Polaka na Oscarach 2026

Dla Maćka Szczerbowskiego nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej to ogromne wyróżnienie. Twórca urodził się w Poznaniu, jednak jako dziecko wyemigrował z rodziną do Kanady, gdzie rozwinął swoją karierę w świecie animacji.

Oscar dla "The Girl Who Cried Pearls" to kolejny dowód na to, że polscy twórcy odnoszą sukcesy w światowej kinematografii i zdobywają uznanie krytyków. Po triumfie na hollywoodzkiej gali, film zyskał jeszcze większą popularność - a widzowie z Polski od razu szukali informacji, gdzie obejrzeć "The Girl Who Cried Pearls" online.

15

