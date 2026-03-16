Skandal na Oscarach. Przerwali przemowę zwycięzcom! Internauci nie kryją oburzenia

Historyczny triumf k-popu na Oscarach 2026

Utwór "Golden" ze ścieżki dźwiękowej do produkcji "K-Pop Demon Hunters" od miesięcy bije rekordy popularności. Tylko na platformie Spotify piosenka zgromadziła 1,5 miliarda odsłuchów i nie schodzi z czołowej dwudziestki globalnego zestawienia. Kompozycja ta zapisała się w annałach kina jako pierwszy k-popowy numer wyróżniony Oscarem w kategorii Best Original Song. Niestety, sam moment wręczenia statuetki podczas 98. ceremonii wywołał ogólnoświatowy skandal, o którym wciąż mówi się głośno.

Przerwane podziękowania podczas Oscarów

15 marca 2026 roku w Dolby Theatre na scenę po odbiór nagrody wyszli twórcy utworu, w tym główna wokalistka EJAE, Yu Han Lee, Mark Sonnenblick oraz Teddy Park. EJAE łamiącym się głosem wygłosiła poruszające słowa, wspominając trudne czasy dorastania, gdy spotykała się z drwinami z powodu słuchania k-popu, podczas gdy dziś jej piosenkę śpiewają ludzie na całym świecie, nawet w języku koreańskim. Kiedy jednak głos zabrał Yu Han Lee, ledwo wypowiadając słowa podziękowania, z głośników popłynęła muzyka orkiestry, brutalnie kończąc ich czas antenowy. Ten incydent wywołał natychmiastową burzę w internecie.

Fala krytyki i oskarżenia o rasizm w stronę Akademii

Czas przeznaczony na podziękowania dla twórców w kategorii Najlepsza piosenka oryginalna wyniósł zaledwie niespełna dwie minuty. Reakcją zgromadzonych na sali gości były głośne gwizdy i buczenie. Gospodarz wieczoru, Conan O'Brien, próbował rozładować napięcie żartami o podobnych wpadkach, jednak to nie uspokoiło nastrojów.

Dyskusja szybko przeniosła się do sieci, gdzie, jak podaje Radio Eska, oburzeni fani k-popu zaczęli zarzucać Akademii brak szacunku i selektywne traktowanie laureatów. Pojawiły się nawet oskarżenia o rasistowskie podejście, argumentowane tym, że inni zwycięzcy mieli znacznie więcej czasu na przemówienia. Co ciekawe, podobna sytuacja z przedwcześnie włączoną muzyką miała miejsce podczas wręczania statuetki dla najlepszego filmu animowanego, którą również zdobył "K-Pop Demon Hunters", jednak tamten incydent udało się sprawniej załagodzić.

Swoje przerwane podziękowania twórcy "Golden" mogli ostatecznie dokończyć dopiero w pokoju prasowym, gdzie EJAE oddała głos swoim współpracownikom. Do tej pory Akademia nie skomentowała oficjalnie całego zamieszania.

NAGŁY ZWROT W KARIERZE WYSZKONI: WRACAM DO ŁEZ!

