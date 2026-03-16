Kim jest Maciek Szczerbowski? Polak zdobył Oscara za "The Girl Who Cried Pearls"

Iwona Janczewska
2026-03-16 8:42

Maciek Szczerbowski zdobył Oscara 2026. Pochodzący z Poznania twórca animacji został nagrodzony za film "The Girl Who Cried Pearls", który stworzył wspólnie z Chrisem Lavisem. Kim jest Polak, który sięgnął po jedną z najważniejszych nagród w świecie kina?

Maciek Szczerbowski z Oscarem 2026

Podczas gali Oscary 2026 statuetkę w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja zdobył film "The Girl Who Cried Pearls". Jednym z jego twórców jest Polak - Maciek Szczerbowski.

Animacja powstała we współpracy z kanadyjskim reżyserem Chrisem Lavisem. Film opowiada historię ubogiego chłopca zakochanego w dziewczynce, której łzy zamieniają się w perły. Chłopiec zaczyna sprzedawać je właścicielowi lombardu, który z czasem domaga się coraz większej liczby drogocennych kamieni.

Historia, utrzymana w baśniowym klimacie, rozgrywa się na początku XX wieku w Montrealu.

Maciek Szczerbowski - skąd pochodzi polski laureat Oscara?

Maciek Szczerbowski ma 55 lat i urodził się w Poznaniu. W 1981 roku jego rodzina zdecydowała się na emigrację z Polski. Początkowo wyjechali z kraju z wizą turystyczną, jednak ostatecznie w Austrii poprosili o azyl polityczny. Po roku przenieśli się do Kanady, gdzie Szczerbowski dorastał i rozpoczął swoją drogę artystyczną. To właśnie tam zdobył wykształcenie i rozwijał zainteresowanie animacją oraz scenografią.

Mimo że od wielu lat mieszka za granicą, w wywiadach podkreśla, że wciąż czuje silny związek z Polską.

Czuję się Kanadyjczykiem, zdecydowanie. Czuję się jak francuski Anglik. Ale wciąż należę do was, na zawsze. Kocham Polskę

- powiedział w jednym z wywiadów.

Artystyczny duet Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa

Przełomowym momentem w jego karierze było spotkanie z Chrisem Lavisem. Twórcy poznali się podczas studiów i w 1997 roku założyli wspólnie studio Clyde Henry Productions. Duet specjalizuje się w animacji poklatkowej. Do tworzenia filmów wykorzystują lalki, makiety i ręcznie budowane scenografie, które następnie fotografują klatka po klatce.

Ich charakterystyczny styl wizualny sprawił, że z czasem stali się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych twórców animacji artystycznej. Zanim zdobyli Oscara, Szczerbowski i Lavis odnieśli już międzynarodowy sukces dzięki animacji "Madame Tutli-Putli" z 2007 roku.

Film zdobył dwie nagrody podczas festiwalu w Cannes i został nominowany do Oscara. Produkcja opowiadała historię samotnej kobiety podróżującej pociągiem z bagażem wspomnień i doświadczeń z całego życia. To właśnie ten projekt sprawił, że duet zwrócił na siebie uwagę branży filmowej.

Droga do Oscara za "The Girl Who Cried Pearls"

Kolejnym przełomem w karierze twórców okazała się animacja "The Girl Who Cried Pearls". Film miał premierę na prestiżowym festiwalu animacji w Annecy, a później zdobył nagrodę dla najlepszego kanadyjskiego filmu krótkometrażowego podczas festiwalu w Toronto.

Produkcja wyróżnia się niezwykle dopracowaną techniką realizacji – wykorzystano w niej animację poklatkową, elementy plasteliny, druk 3D oraz ręcznie tworzone scenografie.

Podczas gali Oscary 2026 film zdobył statuetkę w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja, a Maciek Szczerbowski dołączył do grona polskich twórców nagrodzonych przez Amerykańską Akademię Filmową.

Oscar za "The Girl Who Cried Pearls" to największy sukces w dotychczasowej karierze Maćka Szczerbowskiego.

