W czwartek, w samym centrum Warszawy, odbyła się premiera spektaklu "25 lat minęło", która uświetniła srebrny jubileusz Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej. Był to wieczór magiczny! Na wydarzeniu pojawiła się plejada gwiazd, jednak to Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski przyciągali wzrok i obiektywy fotoreporterów najbardziej.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski brylują w Teatrze Sabat

Józef Wojciechowski, znany miliarder i deweloper, pojawił się u boku swojej młodszej partnerki, 30-letniej Patrycji Tuchlińskiej. Para wzbudza zainteresowanie głównie z powodu 48-letniej różnicy wieku. Kobieta prezentowała się tego wieczoru wyjątkowo stylowo. Wybrała krótką, elegancką spódnicę, gorset oraz jasny żakiet. W dłoni trzymała drobną torebkę. Z kolei jej wybranek postawił na bardziej ekstrawagancki zestaw – koszulę we wzory oraz dopasowaną marynarkę. Choć o ich rzekomych ślubnych planach krążą plotki, para nie potwierdza medialnych doniesień... Może niedługo się to jednak zmieni.

Oczywiście, nie tylko oni pojawili się tego wieczoru na wydarzeniu u Małgorzaty Potockiej. Na jubileuszu można było zobaczyć również Monikę Jarosińską, która wybrała na tę okazję odważną stylizację z prześwitami, a także Mariolę Bojarską-Ferenc, Magdalenę Zawadzką czy Dariusza Kordka.

Kim jest Józef Wojciechowski? Życie prywatne i kariera miliardera

Józef Wojciechowski pochodzi z małej wsi niedaleko Koszalina. Po szkole podstawowej przeniósł się do Gdańska, gdzie uczęszczał do szkoły średniej o profilu spożywczym. Już w młodości podejmował się różnych prac dorywczych. Po maturze ukończył kurs kierowniczy oraz studia ekonomiczne w Sopocie. Następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zdobywał doświadczenie i kapitał. Po powrocie do kraju rozpoczął działalność w branży deweloperskiej i hotelarskiej, co okazało się strzałem w dziesiątkę. W 2019 roku znalazł się na liście najbogatszych Polaków według magazynu Forbes.

Równie wiele emocji co jego kariera wzbudza życie prywatne miliardera. Z pierwszą żoną ma trzy córki. Drugą partnerką była modelka Laura Michnowicz, młodsza o 37 lat – mają razem dwoje dzieci. Kolejna relacja łączyła go z Beatą Pruską, celebrytką znaną z programu "Damy i wieśniaczki", młodszą o 44 lata. Obecnie jego partnerką jest Patrycja Tuchlińska – także modelka, młodsza od niego o 48 lat. Para doczekała się syna i córki.

